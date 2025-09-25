CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Горячие источники в Былыре подключили к сети МТС

МТС в рамках программы устранения цифрового неравенства подключила к сети LTE жителей четырех сел Забайкалья. Доступ к голосовой связи и 4G интернету получили более 450 человек, а также туристы и путешественники, отправляющиеся к горячим источникам близ села Былыра. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подключиться к сети МТС могут жители Михайло-Павловска и Былыра Кыринского, Курильжа Могойтуйского и Ишага Нерчинско-Заводского округов. Покрытие охватило жилые кварталы населенных пунктов и социальные объекты: школы, почтовые отделения, фельдшерские пункты, дома культуры. Скорости мобильного интернета позволяют жителям смотреть видео и сериалы в HD-качестве, общаться в социальных сетях и мессенджерах с родственниками и друзьями, подключать онлайн-банкинг, а путешественники пользоваться онлайн-картами, чтобы выстроить маршрут к горячим источникам.

Источники Былыры известны с древнейших времен и привлекают забайкальцев со всего края своими целебными свойствами. Еще географ и естествоиспытатель Степан Крашенинников в 1735 г. исследовал их, назвав «Холон-усу» (теплые воды). Сегодня жители края посещают лечебную местность, чтобы поправить здоровье и насладиться целебным воздухом реликтовой горной тайги.

«Мы продолжаем обеспечивать стабильной связью и скоростным мобильным интернетом отдаленные уголки края. Это позволяет жителям и гостям Забайкалья больше путешествовать по региону, открывая для себя новые и уникальные места и оставаясь при этом на связи. Местные жители получают больше возможности для собственной реализации, например, заниматься предпринимательской деятельностью или дистанционно получать образование», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

Школьников предлагают пересадить на специальные SIM-карты

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

ФСБ арестовала сотрудника ИТ-компании, который сливал данные украинской разведке

CNews — 25 лет лидерства

В России создан сверхмалый подводный беспилотник

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще