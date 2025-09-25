Горячие источники в Былыре подключили к сети МТС

МТС в рамках программы устранения цифрового неравенства подключила к сети LTE жителей четырех сел Забайкалья. Доступ к голосовой связи и 4G интернету получили более 450 человек, а также туристы и путешественники, отправляющиеся к горячим источникам близ села Былыра. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подключиться к сети МТС могут жители Михайло-Павловска и Былыра Кыринского, Курильжа Могойтуйского и Ишага Нерчинско-Заводского округов. Покрытие охватило жилые кварталы населенных пунктов и социальные объекты: школы, почтовые отделения, фельдшерские пункты, дома культуры. Скорости мобильного интернета позволяют жителям смотреть видео и сериалы в HD-качестве, общаться в социальных сетях и мессенджерах с родственниками и друзьями, подключать онлайн-банкинг, а путешественники пользоваться онлайн-картами, чтобы выстроить маршрут к горячим источникам.

Источники Былыры известны с древнейших времен и привлекают забайкальцев со всего края своими целебными свойствами. Еще географ и естествоиспытатель Степан Крашенинников в 1735 г. исследовал их, назвав «Холон-усу» (теплые воды). Сегодня жители края посещают лечебную местность, чтобы поправить здоровье и насладиться целебным воздухом реликтовой горной тайги.

«Мы продолжаем обеспечивать стабильной связью и скоростным мобильным интернетом отдаленные уголки края. Это позволяет жителям и гостям Забайкалья больше путешествовать по региону, открывая для себя новые и уникальные места и оставаясь при этом на связи. Местные жители получают больше возможности для собственной реализации, например, заниматься предпринимательской деятельностью или дистанционно получать образование», - сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.