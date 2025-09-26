CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий

Для клиентов «билайн бизнес» стартует специальная акция: подключив услуги корпоративной сотовой связи, Облачную АТС или интернет для бизнеса, предприниматель вступает в привилегированный клуб, участники которого получают доступ к витрине скидок от партнеров.

В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.

Среди первых партнеров — известные сервисы и магазины. Например, участники клуба получат:



Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес»: «Корпоративные программы лояльности часто доступны только сотрудникам крупных компаний, и мы хотим исправить эту несправедливость. «Билайн бизнес» дает возможность получать привилегии индивидуальным предпринимателям и самозанятым — такой подход к предложениям стал для нашей компании стандартом, исходящим от новой стратегии поддержки малого и среднего бизнеса».

Специальное предложение доступно клиентам «билайн бизнес», подключившим следующие услуги:



Партнерская сеть программы и список актуальных предложений регулярно пополняются, обеспечивая клиентам «билайн бизнес» доступ к новым возможностям для экономии личного бюджета.

Срок действия акции с 25 сентября 2025 года по 26 сентября 2026 года включительно. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях — по ссылке.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5wdFneV

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США

CNews — 25 лет лидерства

На втором в мире медном руднике катастрофа. На рынке цветмета паника, производители электроники в тревоге

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще