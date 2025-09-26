«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий

Для клиентов «билайн бизнес» стартует специальная акция: подключив услуги корпоративной сотовой связи, Облачную АТС или интернет для бизнеса, предприниматель вступает в привилегированный клуб, участники которого получают доступ к витрине скидок от партнеров.

В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.

Среди первых партнеров — известные сервисы и магазины. Например, участники клуба получат:





До 25% на бронирование отелей;

До 20% на доставку готовой еды;

До 15% в магазине спортивных товаров;

До 58% на подписку в онлайн-кинотеатре;

До 20% на сервисы электронных и аудиокниг;

До 40% в интернет-магазине цветов и подарков;

До 12% на автозапчасти;





Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес»: «Корпоративные программы лояльности часто доступны только сотрудникам крупных компаний, и мы хотим исправить эту несправедливость. «Билайн бизнес» дает возможность получать привилегии индивидуальным предпринимателям и самозанятым — такой подход к предложениям стал для нашей компании стандартом, исходящим от новой стратегии поддержки малого и среднего бизнеса».

Партнерская сеть программы и список актуальных предложений регулярно пополняются, обеспечивая клиентам «билайн бизнес» доступ к новым возможностям для экономии личного бюджета.

Срок действия акции с 25 сентября 2025 года по 26 сентября 2026 года включительно. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях — по ссылке.

