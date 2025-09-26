CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Ярославле

Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям Заволжского района Ярославля. Специалисты «МегаФона» построили сразу несколько дополнительных телеком‑объектов, расположенных в жилом секторе.

Оператор создал новую сетевую инфраструктуру, которую отличает увеличенная ёмкость сети и высокие скорости мобильного интернета. Жители высоток уже оценили комфорт: трафик в последние дни сентября здесь вырос на 20% по сравнению с августом.

Современные жилой комплекс «Зеленый бор», возведенный с применением новейших технологий и материалов, расположенный на Большой Заозерной улице. В зону цифровых улучшений вошли также микрорайоны Ермолово и Мостец с обширными территориями жилой застройки и множеством пунктов социального значения.

Высокие скорости интернета и надежное покрытие сети дают возможность абонентам, проживающим в отдаленных микрорайонах Заволжья, пользоваться технологией VoLTE — передачей голоса по сетям LTE. Технология обеспечивает мгновенное соединение, четче передает голос собеседника, минимизируя воздействие посторонних шумов, и позволяет не прерывать интернет‑сессию во время разговора.

«Модернизация LTE в Заволжском районе — всего лишь один из этапов работы наших специалистов по улучшению качества связи в Ярославле. В этом году мы обновили более 40 существующих базовых станций и включили в работу новые телеком объекты. Аналитика показывает, что мобильный интернет востребован пользователями везде, независимо от того спальный это район или центр. Только за последний год потребление интернет-трафика увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославле.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

Хакеры взломали оборудование Cisco и проникли в ИТ-инфраструктуру властей США

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

На втором в мире медном руднике катастрофа. На рынке цветмета паника, производители электроники в тревоге

CNews — 25 лет лидерства

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 9 октября

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще