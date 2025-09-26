«МегаФон» ускорил мобильный интернет в Ярославле

Новые скорости мобильного интернета стали доступны жителям Заволжского района Ярославля. Специалисты «МегаФона» построили сразу несколько дополнительных телеком‑объектов, расположенных в жилом секторе.

Оператор создал новую сетевую инфраструктуру, которую отличает увеличенная ёмкость сети и высокие скорости мобильного интернета. Жители высоток уже оценили комфорт: трафик в последние дни сентября здесь вырос на 20% по сравнению с августом.

Современные жилой комплекс «Зеленый бор», возведенный с применением новейших технологий и материалов, расположенный на Большой Заозерной улице. В зону цифровых улучшений вошли также микрорайоны Ермолово и Мостец с обширными территориями жилой застройки и множеством пунктов социального значения.

Высокие скорости интернета и надежное покрытие сети дают возможность абонентам, проживающим в отдаленных микрорайонах Заволжья, пользоваться технологией VoLTE — передачей голоса по сетям LTE. Технология обеспечивает мгновенное соединение, четче передает голос собеседника, минимизируя воздействие посторонних шумов, и позволяет не прерывать интернет‑сессию во время разговора.

«Модернизация LTE в Заволжском районе — всего лишь один из этапов работы наших специалистов по улучшению качества связи в Ярославле. В этом году мы обновили более 40 существующих базовых станций и включили в работу новые телеком объекты. Аналитика показывает, что мобильный интернет востребован пользователями везде, независимо от того спальный это район или центр. Только за последний год потребление интернет-трафика увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом», — отметил Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославле.