CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС прокачала интернет в транспортном сердце северного микрорайона Хабаровска

ПАО «МТС» сообщает о завершении очередного этапа модернизации телеком-инфраструктуры в Хабаровске. Специалисты МТС усилили сеть LTE в районе одной из ключевых транспортных развязок города – Трехгорная - Тихоокеанская. В результате скорость мобильного интернета выросла на 20%, что позволяет абонентам с комфортом пользоваться цифровыми сервисами даже в часы пиковой нагрузки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Район развязки улиц Трехгорная-Тихоокеанская – транспортное «сердце» северной части города. Это ключевая артерия, которая соединяет федеральную трассу со всеми транспортными узлами Хабаровска. В утренние и вечерние часы пик здесь собираются одни из самых больших пробок в городе. В такие часы нагрузка на сеть в разы возрастает. Теперь комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами в сети МТС даже во время дорожных заторов могут водители и пассажиры, а также жители около 60 многоквартирных домов, расположенных в этом районе.

«Развитие телеком-инфраструктуры — важный элемент развития всей транспортной системы региона. Мы последовательно повышаем качество связи на ключевых точках транспортной архитектуры Хабаровского края: Только в этом году мы обеспечили связью новый международный терминал хабаровского аэропорта, усилили связь на федеральной трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре, а теперь модернизировали связь на одной из самых загруженных развязок города. Для нас важно обеспечить бесперебойный цифровой комфорт для автомобилистов и пассажиров в любой ситуации, будь то построение маршрута, общение или развлечения в пробке. Проведенная модернизация значительно увеличила стабильность сети в этом месте, и теперь даже в часы пик абоненты могут пользоваться всеми сервисами без ограничений», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Транспортная развязка Трехгорная – Тихоокеанская была построена в начале 2000-х, когда случился пик строительства развязок в городе. Объект был возведен в рамках сооружения автомобильной части моста через Амур. На сегодняшний день в этом районе началась активная жилая застройка.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что мешает операторам связи быстро внедрять новые тарифы для абонентов

Школьников предлагают пересадить на специальные SIM-карты

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

ФСБ арестовала сотрудника ИТ-компании, который сливал данные украинской разведке

CNews — 25 лет лидерства

В России создан сверхмалый подводный беспилотник

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств

Практика импортозамещения 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Цифровые камеры среднего формата как альтернатива смартфону: лучшие модели

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще