«Умные» технологии покоряют жителей Красноярского края

Жители Красноярского края все чаще выбирают гаджеты, которые делают жизнь проще, безопаснее и комфортнее. По данным «МегаФона», за последний год количество подключенных к сети оператора «умных» устройств увеличилось на 21%, а объем IoT-трафика вырос почти в два раза. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровые решения становятся привычной частью быта не только в городах, но и в сельской местности. Камеры видеонаблюдения помогают следить за домом, когда его владельцы находятся на работе или в поле. Датчики температуры и влажности контролируют микроклимат в теплицах, а GPS-трекеры отслеживают сельхозтехнику и даже домашних животных.

Особенно активно технологии внедряются на севере региона. Так, в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе число интеллектуальных приборов увеличилось на 109% за год. Однако лидером по общему количеству подключений стал Емельяновский муниципальный округ, на долю которого приходится более трети всех IoT-гаджетов в Красноярском крае. Это объясняется быстрым развитием пригородной зоны Красноярска — здесь расположено большое количество садовых товариществ, баз отдыха и коттеджных поселков.

Как показывает аналитика, среди владельцев таких технологий лидирует возрастная группа 35–44 лет (30%). Далее идут абоненты 45–54 лет (27%) и 25–34 лет (21%). Наименее активны сельчане старше 70 лет – лишь 3% пользователей.

«Интерес к «умным» технологиям — это отражение того, как меняется образ жизни в регионе. Интернет вещей помогает экономить ресурсы, беречь природу и управлять своим хозяйством буквально с телефона. Это не просто тренд, а показатель доверия к технологиям и стремления людей жить современно, где бы они ни находились. «МегаФон» последовательно развивает инфраструктуру, чтобы цифровые сервисы были доступны каждому: оленеводу в заполярной тундре, владельцу дачи под Красноярском или фермеру в небольшом поселке на юге края. Мы создаем сеть, которая поддерживает не только связь между людьми, но и связь человека с его домом», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Чтобы обеспечить стабильную работу IoT-решений, инженеры «МегаФона» в 2025 г. построили 32 новые и модернизировали почти 500 действующих базовых станций в Красноярске и районах края. Внедрение дополнительных частотных слоев LTE и рефарминг сети повысили медианную скорость мобильного интернета на 20% — до 31,16 Мбит/с.

