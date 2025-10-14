В усадьбу, где любил отдыхать Кант, пришли новые скорости мобильного интернета

МТС обеспечила связью и мобильным интернетом жителей и гостей поселка Курортное в Калининградской области, где любил отдыхать Иммануил Кант. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС установили новое телеком-оборудование в поселке Курортное Правдинского района, где находятся руины тевтонского замка Гросс-Вонсдорф. С 1702 по 1945 г. им владела семья фон Шреттеров. Частым гостем в этом имении был Иммануил Кант. Философ любил сидеть на террасе перед входом в надвратную башню, пить кофе, курить трубку. До наших дней от замка сохранилась лишь эта башня.

Кроме того, в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» доступ к голосовой связи и мобильному интернету МТС получили жители и гости еще 12 малых населенных пунктов в разных районах Калининградской области: Краснознаменское и Побережье (Багратионовский округ), Ершово (Гвардейский), Доброе (Гурьевский), Тимофеево (Краснознаменский), Лесное (Неманский), Ильичево (Полесский), Щеглы (Черняховский), а также Ржевское, Калужское, Пеньки и Угрюмово (Славский). Доступ к сети МТС получили более 6 тыс. местных жителей.

«На территории Калининградской области есть много интересных и живописных мест. Не только в областной столице и районных центрах, но и в небольших населенных пунктах. Например, поселок Курортное, расположенный недалеко от Правдинска, где в этом году мы также модернизировали оборудование и увеличили скорость передачи данных, может стать еще одним обязательным пунктом назначения для гостей, интересующихся историей нашего региона и биографией Канта. Уверенное покрытие сети обеспечивает цифровой комфорт для местного населения, а также создает благоприятные условия для развития туристического потенциала многочисленных точек притяжения на карте области», – отметила директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.