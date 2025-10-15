Потребление интернет-трафика через публичный Wi-Fi на вокзалах растет

Почти 3,5 тыс. Тб интернет-трафика скачали посетители железнодорожных вокзалов и станций за три квартала 2025 г. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. потребление выросло на 59%. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает АО «Компания ТрансТелеКом». Об этом CNews сообщили представители ТТК.

В пятерку лидеров по объему потребления трафика вошли вокзалы Восточный (Москва, 56 Тб), Ростов-на-Дону (53 Тб), Краснодар (52 Тб), Адлер (48 Тб), Нижний Новгород (44 Тб). По числу подключений впервые лидирует Брянск (более 234 тысяч сессий). Далее следуют Курск (188 тыс.), Орел (174 тыс.), Адлер (142 тыс.), Нижний Новгород (133 тыс.).

«Организация публичного беспроводного доступа в интернет на вокзалах и станциях является важным элементом формирования современной цифровой среды. Услуга выходит за рамки сервисной функции, обеспечивая для пассажиров и посетителей вокзалов устойчивую коммуникацию и своевременный доступ к информации», – сказал Константин Болтрукевич, заместитель генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам.