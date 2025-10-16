CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Искусственный интеллект МТС будет отвечать на звонки жителей Хабаровского края

Абоненты МТС в Хабаровском крае получили возможность по-новому управлять телефонными звонками. Теперь можно моментально переводить голосовые вызовы в текстовый формат и автоматически сохранять содержание важных разговоров.

Новая опция «Звонок в чат» особенно актуальна для ситуаций, когда нельзя говорить вслух. При пропущенном вызове абонент видит уведомление в приложении «Мой МТС» и может ответить сообщением — его текст будет автоматически озвучен собеседнику. Это удобно во время деловых встреч, поездок в общественном транспорте или в шумных местах города.

Сервис «Интеллектуальная запись разговоров» решает другую частую проблему — необходимость запоминать важные детали беседы. Все звонки автоматически сохраняются в приложении «Мой МТС», где их можно прослушать или прочитать в виде текстовой расшифровки. По данным исследования МТС, каждый второй абонент делает заметки во время разговоров, и новая функция избавляет от этой необходимости.

«Для активных жителей Хабаровска, которые много времени проводят в дороге между работой и домом, эти сервисы станут настоящим помощником. Не нужно откладывать звонки из-за шума в трамвае или спешки на встречу. Технологии берегут не только время, но и важные договорённости — теперь они всегда под рукой в виде чёткой записи», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Исследование также показало, что 63% пользователей предпочитают вести заметки в электронном виде, а 58% до сих пор записывают информацию от руки. Женщины чаще фиксируют детали разговоров (66%), чем мужчины (57%). Особенно востребованной новая функция может быть среди молодёжи 18-35 лет, которая активно использует цифровые сервисы в повседневной жизни.

Оба сервиса работают на любых телефонах — как смартфонах, так и кнопочных аппаратах, и доступны при общении с абонентами всех операторов связи.

