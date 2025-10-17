Beeline Cloud рассказал бизнесу, как обеспечить бесперебойную работу «1С» в облаке

Beeline Cloud провел презентацию для представителей ИТ- и бизнес-сообщества, посвященную эксплуатации систем на платформе 1С в облаке. Мероприятие стало площадкой для экспертного разговора о реальных кейсах, дорогостоящих ошибках и проверенных решениях, которые легли в основу комплексного облачного предложения «1C Cloud Pro».

Особое внимание было уделено кейсу 2022 года, когда из-за повреждения магистральных каналов связи часть инфраструктуры стала недоступна на два часа. Благодаря реализации схемы георезервирования, критическая для бизнеса платформа 1С продолжила работу под нагрузкой 60-70%, что позволило избежать финансовых потерь, оцениваемых компанией в 3 млн рублей за каждый час простоя.

«Наш путь от внутреннего проекта по автоматизации розницы до коммерческого облачного сервиса 1C Cloud Pro — это история трансформации глубоких экспертиз в востребованный продукт. Мы не просто предоставляем инфраструктуру, мы продаем знания, основанные на реальном опыте, и берем на себя ответственность за бесперебойную работу бизнес-критичных систем наших клиентов», — прокомментировал Сергей Кондратьев, Директор по развитию облачного бизнеса и сервисов кибербезопасности «Билайна».

Опыт, полученный в результате подобных инцидентов, а также благодаря строгому ревью кода и внедрению бизнес-метрик, был систематизирован в рамках комплексного решения «1C Cloud Pro». Сервис предоставляет предприятиям готовую технологическую платформу для миграции и эксплуатации «1С» с гарантированным уровнем доступности, производительности и безопасности.

«Предлагаемое решение основано на нашем многолетнем опыте поддержки сложных корпоративных проектов, — добавил Сергей Кондратьев. — "1C Cloud Pro" позволяет не только безопасно перенести ключевые учетные системы в облако, но и гарантировать их стабильную и эффективную работу на всем жизненном цикле».

Главные выводы, которыми поделились организаторы с представителями бизнеса, заключаются в необходимости непрерывного мониторинга ключевых бизнес-метрик, строгого ревью кода, заблаговременного резервирования мощностей и реализации отказоустойчивых архитектур, чтобы избежать финансовых и репутационных потерь.

