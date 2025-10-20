CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

MANGO OFFICE запускает образовательный проект Клуб За(облачных) для HR-директоров и Sales-руководителей

Уникальная программа объединит HR-экспертов и Sales-профессионалов для обмена живыми инсайтами и решениями, основанными на реальных бизнес-проблемах компаний. В условиях неопределенности и кадрового голода

gorizontal_2_700.jpg


27 октября MANGO OFFICE запускает бесплатную образовательную программу Клуб За(облачных). Проект создан для руководителей HR и продаж, а также тимлидов, руководителей групп и отделов, которые хотят перейти от роли исполнителя к роли лидера.

Боль компаний: управление по-старому больше не работает

Сегодня руководители постоянно балансируют между перегруженными сотрудниками, нестабильными процессами и быстрой цифровизацией. Основные проблемы, с которыми сталкивается бизнес:

  • Выгорание и текучесть кадров: Средний менеджмент и рядовые сотрудники устают от постоянно растущей нагрузки, что ведет к снижению мотивации и росту увольнений.
  • Неопределенность и адаптация: Экономические и технологические сдвиги, включая активное внедрение ИИ, требуют от лидеров мгновенной перестройки процессов и ясного мышления.
  • Сопротивление изменениям: Команды инертны, а новые, даже сильные, идеи часто не приживаются, потому что их смысл теряется в коммуникации.

Решение: управление на стыке человека, системы и технологий

Клуб За(облачных) — это не просто программа, это среда, где лидер найдет единомышленников. Она предлагает руководителям навигационную систему, которая поможет построить управление, опираясь на доверие, баланс и этику. Участники программы научатся:

  • Внедрять изменения и управлять сопротивлением, создавая культуру вовлеченности.
  • Использовать ИИ и технологии осознанно, снижая тревожность в команде.
  • Фасилитировать рабочие процессы, чтобы договариваться и находить баланс интересов даже при нехватке ресурсов.
  • Повышать доверие и эмпатию в коммуникации как с сотрудниками, так и с клиентами.

Спикеры: практики с экспертизой в HR, продажах и AI

Обучение проводят 12 признанных экспертов-практиков. Среди них:

  • Игорь Рызов — Эксперт по переговорам, основатель Академии переговоров.
  • Дмитрий Норка — Президент Международной ассоциации профессионалов продаж (IASP).
  • Алёна Владимирская — Ведущий эксперт по карьерным стратегиям и выгоранию лидеров.
  • Евгений Щепин — Эксперт по клиентоцентричности, бывший руководитель внешних коммуникаций «ВкусВилл».

Формат обучения:

Программа бесплатна и рассчитана на 6 недель интенсивного онлайн-обучения.

Ключевые детали программы:

  • Период обучения: Старт: 27 октября. Окончание: 11 декабря.
  • Еженедельно участники получат: 2–3 живые онлайн-встречи по 1,5–2 часа в удобное вечернее время, практические задания, кейсы и доступ к записям всех занятий.
  • Формат: онлайн-интенсив с живыми эфирами, интерактивными сессиями, закрытым чатом и персональной обратной связью от кураторов.

Все участники, успешно завершившие программу, получат электронный сертификат.

Юлия Савосина, руководитель службы маркетинговых коммуникаций MANGO OFFICE:

«Мы создали Клуб За(облачных), потому что видим: старые модели управления в продажах и HR сломались.

Руководителям сегодня нужно быть проводниками смысла и адаптации, а не просто контролерами. HR и продажи — это две стороны одного процесса: выстраивания устойчивых, ценных отношений.

Именно поэтому уникальность нашего проекта в том, что мы объединяем эти две ключевые роли на основе реальной боли бизнеса.

Мы учим видеть шире, действовать гибко и проектировать рабочие системы, в которых человек — не винтик, а смысловой центр, а решающими факторами становятся доверие, эмпатия и способность адаптироваться. Это основа и для удержания сотрудников, и для долгосрочных продаж».

Запись на обучение

Подать заявку на участие в Клубе За(облачных) и ознакомиться с полным расписанием можно на лендинге проекта.

