Имей 100 рублей: «билайн бизнес» запустил реферальную программу «Приведи друга»

«Билайн бизнес» (корпоративное направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом «Билайн» все услуги и сервисы для компаний) запустил сервис «Приведи В2В друга» для корпоративных клиентов.

Действующий клиент Билайна получает приятный бонус в размере 5 000 рублей на свой баланс за каждого приглашенного абонента, подключившегося к «билайн бизнес». Для нового «друга», который присоединился к акции, предусмотрена специальная витрина с услугами на выгодных условиях. Из этой витрины он может выбрать до двух продуктов, которые ему понравятся.

Галина Балукина, директор по работе с малым и средним бизнесом «билайн бизнес»:

«Мы как всегда поддерживаем наших предпринимателей и клиентов высококлассными продуктами, услугами и выгодными программами. Акция «Приведи B2B друга» уникальна тем, что оба участника находятся в безоговорочном выигрыше. Отмечу, что программа доступна и для самозанятых – мы делаем всё, чтобы максимально вовлекать их в активности «билайн бизнес». Мы готовы и дальше развивать подобные программы, которые позволяют клиентам получать значительные скидки и использовать накопленные бонусы».

В 2020 году в «билайн бизнес» уже проводили подобную акцию, однако тогда клиенты не могли копить средства на счете. Теперь же финансы остаются на балансе до тех пор, пока клиент не решит их потратить. Это позволяет абонентам приобретать не только услуги связи: телефоны и планшеты также доступны для покупки.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636