Eltex начинает серийное производство промышленного коммутатора для сетей, где критически важна непрерывность передачи данных

Eltex развивает линейки оборудования промышленной серии. В октябре 2025 г. запускается серийное производство MES3500I-24F, промышленного коммутатора для уровня управления. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Новинка оснащена 20 гигабитными SFP-портами, четырьмя комбо-портами 1G и четырьмя uplink-портами 10G SFP+. Пропускная способность 128 Гбит/с и неблокируемая коммутационная матрица обеспечивают стабильную передачу данных даже при высокой нагрузке.

В новом промышленном коммутаторе реализован полный набор функций L3, необходимых для построения отказоустойчивых и масштабируемых сетей. Для изоляции трафика используется технология VRF (Virtual Routing and Forwarding), которая позволяет разделять трафик с разных сегментов внутри одного устройства.

mes3500i-24f_eltex.jpg

Eltex

Коммутатор поддерживает динамическую маршрутизацию (OSPF, IS-IS, BGP, RIP) и протоколы для маршрутизации MulticastPIM SM/DM для оптимальной доставки данных в сетях с высокой плотностью трафика.

MES3500I-24F спроектирован для сетей, где критически важна непрерывность передачи данных. Оборудование включает ряд решений, повышающих отказоустойчивость. Для обеспечения быстрого восстановления соединения при повреждении линии реализован протокол ERPS (Ethernet Ring Protection Switching), минимизирующий время переключения. Также возможна горячая замена блоков питания (решение предусматривает два сменных блока AC/DC).

Стекирование до восьми устройств позволяет объединять коммутаторы в единую логическую систему с централизованным управлением. Для управления предусмотрен выделенный OOB-порт, который остается доступным даже при нарушении работы основной сети.

Устройство оснащено многоуровневыми механизмами безопасности, предотвращающими несанкционированные подключения, подмену трафика и сетевые атаки. В числе функций – DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection и IP Source Guard.

Для фильтрации трафика используется ACL L2–L4. Дополнительно реализованы механизмы защиты от DoS-атак.

MES3500I-24F применяется в разных сценариях. Например, на производственных линиях коммутатор используется для агрегации данных с конвейерных участков: несколько программируемых логистических контроллеров, управляющих различными зонами конвейера, подключаются к коммутатору в шкафу управления. Оборудование передает сигналы на сервер SCADA. Это обеспечивает оператору централизованный контроль состояния всей линии в реальном времени.

В критически важных технологических процессах – например, на химических или энергетических объектах – коммутаторы 1U применяются для построения резервированной кольцевой топологии, что гарантирует сохранение работоспособности сети даже при обрыве одного из каналов связи.

Новая модель может использоваться совместно с другим оборудованием Eltex, образуя единую инфраструктуру передачи данных.

