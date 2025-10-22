«МегаФон» и хоккейный клуб «Адмирал» объявили о сотрудничестве

Федеральный оператор мобильной связи «МегаФон» заключил партнерское соглашение с дальневосточным хоккейным клубом «Адмирал». Стороны договорились запустить особую программу лояльности для болельщиков клуба, а также создать цифровое сообщество фанатов. Реализация партнерской программы планируется при поддержке компании «ГСТехнологии». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для хоккейных болельщиков будет доступна эксклюзивная SIM-карта с символикой ХК «Адмирал» и специальными условиями пользования голосовой связью и интернетом. Экраны своих мобильных устройств с брендированными сим-картами они смогут использовать как арену для выражения преданности любимой команде — вместо привычного названия сети там появится имя любимого хоккейного клуба из Приморья.

В рамках цифрового сообщества для поклонников «Адмирала» также будет доступен SMS-сервис с уведомлениями о ближайших матчах, событиях и предложениях «моряков». Они смогут первыми узнавать о розыгрышах VIP-номеров и клубных подарков.

«Мы готовы предоставить новый формат мобильного общения для фанатов и спортсменов. Партнерство позволит поклонникам клуба почувствовать себя частью большой хоккейной семьи и оставаться в центре спортивных новостей. Для владельцев “хоккейных“ сим-карт будут действовать уникальные тарифы, которые позволят без ограничений делиться эмоциями с домашних матчей “Адмирала” или смотреть в Сети трансляции выездных игр. Это обеспечит постоянную связь болельщиков с командой и поможет проще получать новости от любимой команды», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

«Эта инициатива станет важным шагом для выстраивания коммуникаций как для игроков, так и для болельщиков. Уверен, мир цифровых возможностей будет полезным инструментом продвижения хоккея в Приморье и за пределами региона», — сказал Александр Саркисов, руководитель отдела по маркетингу и коммерческой деятельности АНО «ХК «Адмирал ПК».

«Сотрудничество “ХК Адмирал“ и федерального оператора связи позволяет вывести взаимодействие с широкой аудиторией на новый качественный уровень. Благодаря такому партнерству болельщики получают больше ярких впечатлений от любимой команды, а клуб укрепляет свою узнаваемость и привлекательность среди поклонников спорта. Это помогает привлекать новую аудиторию и создавать мощные условия для устойчивого роста и процветания спортивного бренда», — отметила Яна Солохина, коммерческий директор ООО «ГСТехнологии».