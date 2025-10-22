CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Мобильная связь Цифровизация
|

«МегаФон» и хоккейный клуб «Адмирал» объявили о сотрудничестве

Федеральный оператор мобильной связи «МегаФон» заключил партнерское соглашение с дальневосточным хоккейным клубом «Адмирал». Стороны договорились запустить особую программу лояльности для болельщиков клуба, а также создать цифровое сообщество фанатов. Реализация партнерской программы планируется при поддержке компании «ГСТехнологии». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для хоккейных болельщиков будет доступна эксклюзивная SIM-карта с символикой ХК «Адмирал» и специальными условиями пользования голосовой связью и интернетом. Экраны своих мобильных устройств с брендированными сим-картами они смогут использовать как арену для выражения преданности любимой команде — вместо привычного названия сети там появится имя любимого хоккейного клуба из Приморья.

В рамках цифрового сообщества для поклонников «Адмирала» также будет доступен SMS-сервис с уведомлениями о ближайших матчах, событиях и предложениях «моряков». Они смогут первыми узнавать о розыгрышах VIP-номеров и клубных подарков.

«Мы готовы предоставить новый формат мобильного общения для фанатов и спортсменов. Партнерство позволит поклонникам клуба почувствовать себя частью большой хоккейной семьи и оставаться в центре спортивных новостей. Для владельцев “хоккейных“ сим-карт будут действовать уникальные тарифы, которые позволят без ограничений делиться эмоциями с домашних матчей “Адмирала” или смотреть в Сети трансляции выездных игр. Это обеспечит постоянную связь болельщиков с командой и поможет проще получать новости от любимой команды», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

«Эта инициатива станет важным шагом для выстраивания коммуникаций как для игроков, так и для болельщиков. Уверен, мир цифровых возможностей будет полезным инструментом продвижения хоккея в Приморье и за пределами региона», — сказал Александр Саркисов, руководитель отдела по маркетингу и коммерческой деятельности АНО «ХК «Адмирал ПК».

«Сотрудничество “ХК Адмирал“ и федерального оператора связи позволяет вывести взаимодействие с широкой аудиторией на новый качественный уровень. Благодаря такому партнерству болельщики получают больше ярких впечатлений от любимой команды, а клуб укрепляет свою узнаваемость и привлекательность среди поклонников спорта. Это помогает привлекать новую аудиторию и создавать мощные условия для устойчивого роста и процветания спортивного бренда», — отметила Яна Солохина, коммерческий директор ООО «ГСТехнологии».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Замену документов при браке и разводе упростят россиянам на «Госуслугах»

«Яндекс» до конца 2025 года протестирует беспилотное такси. Роботакси может приехать на вызов в 2026 году

Россияне собрали робота-химика для проведения химических экспериментов

Хакерская группировка опубликовала персональные данные сотен сотрудников ФБР, Минюста и Минбеза США и потребовала плату у мексиканских наркокартелей

В России создан первый роботизированный упаковщик сосисок производительностью 1200 штук в минуту

Великобритания заявила о взломе восьми своих военных баз «русскими хакерами»

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные приложения для чтения на смартфоне: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще