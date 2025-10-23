CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Цифровое будущее: T2 запустила стипендиальный проект для студентов ВолГУ

T2, российский оператор мобильной связи, и Волгоградский государственный университет запускают совместный стипендиальный проект для студентов вуза в сфере IT, образования и телекоммуникаций. Авторы лучших инновационных идей разделят призовой фонд в размере 200 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители T2.

T2 продолжает развивать образовательные и технологические инициативы, создавая возможности для самореализации молодых специалистов. Новый стипендиальный проект, запущенный совместно с Волгоградским государственным университетом, объединит учащихся, увлеченных инновациями и цифровыми технологиями. Программа призвана поддержать амбициозные идеи, стимулировать исследовательский интерес и помочь учащимся вуза сделать первые шаги в сферах ИT и телекоммуникаций. Принять участие в проекте могут студенты очной формы обучения ВолГУ по всем направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Конкурсантам предстоит разработать проекты по четырем направлениям: «Метавселенная», «Искусственный интеллект», «Обучение без границ» и «Цифровизация городов». Эти темы отражают стратегические векторы развития цифровой экономики и позволят студентам продемонстрировать свои идеи, способные повлиять на будущее технологий и коммуникаций.

Прием заявок на участие продлится до 9 ноября. После завершения регистрации у конкурсантов будет месяц на то, чтобы подготовить и отправить презентации проектов: в этом им помогут кураторы, представители T2 и ВолГУ. В декабре экспертная комиссия оценит работы и сформирует шорт-лист финалистов. Авторы лучших решений представят свои проекты на очной защите, где и будут определены победители.

Общий призовой фонд конкурса составит 200 тыс. руб. За первое место предусмотрена стипендия в размере 60 тыс. руб., за второе – 50 тыс. руб., за третье – 40 тыс. руб., за четвертое – 30 тыс. руб., за пятое – 20 тыс. руб.. Финалисты также получат ценные рекомендации от специалистов T2 и ВолГУ из состава экспертной комиссии.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2: «Мы в T2 уверены, что развитие технологий невозможно без постоянного диалога бизнеса и образования. Наш совместный проект с ВолГУ – это пример того, как объединение усилий компании и университета помогает молодым специалистам сделать шаг от идеи к реальному результату. Поддерживая студентов, мы не только открываем для них новые возможности, но и создаем пространство, где талант, технологии и знания работают как инвестиция в будущее отрасли и развитие профессионального потенциала региона».

