«МегаФон» покрыл сетью новые ЖК в Ставрополе

Жильцы недавно появившихся жилых комплексов Ставрополя получили доступ к высокоскоростному интернету в каждом дворе. Инженеры «МегаФона» построили и модернизировали базовые станции, расширив телеком-инфраструктуру.

ЖК «Высота» и «1777» появились в самом густонаселенном, юго-западном районе краевой столицы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для поддержания качественного сервиса, предоставляемого клиентам, специалисты «МегаФона» запустили дополнительное оборудование, что позволило увеличить емкость сети и покрытие. Сейчас пользоваться всеми интернет-ресурсами может большее количество абонентов, а скорость передачи данных достигает 65 Мбит/с.

«По нашей информации, за последние полгода трафик в этом районе Ставрополя вырос в три раза. И он будет продолжать расти по мере заселения новых жильцов, поэтому мы заблаговременно выполнили работы по улучшению нашей сети. Дополнительное оборудование позволит абонентам не отказываться дома от своих цифровых привычек — пользоваться электронной почтой, учиться и работать онлайн, а также постить фотографии с видами Ставропольской возвышенности, открывающимися из окон», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Помимо юго-западного района «МегаФон» расширил покрытие и в новых домах на севере Ставрополя, а также в дачных и садовых товариществах.

