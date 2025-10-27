CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС расширила сеть LTE вдоль трассы Кавказ в Андроповском округе

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы «Кавказ». Покрытие мобильного интернета стало шире на одной из главных трасс Ставрополья и Северного Кавказа, а также в семи сельских территориях Андроповского муниципального округа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Трасса Р-217 – важная транспортная артерия региона. По ней ежедневно в республики СКФО и на Ставрополье едут тысячи автомобилей: перевозят грузы, пассажиров в рабочих и туристических целях. Покрытие вдоль трассы расширено возле сел Курсавка, Куршава, Водораздел. Теперь, проезжая Андроповский округ, пользователи будут дольше оставаться в зоне действия LTE.

Кроме этого, дополнительное телеком-оборудование запущено в более отдаленных от трассы населенных пунктах – Крымгиреевском, Казинке, Киане, Круглолесском. Всего мобильный интернет МТС стал доступнее для более чем 20 тысяч жителей Андроповского округа. Они смогут пользоваться цифровыми сервисами такими как Госуслуги или онлайн-банки, учиться или работать онлайн, а также общаться с родными и близкими по видеосвязи.

В зоне уверенного сигнала также окажутся исследователи ставропольских достопримечательностей, которые едут отдыхать на Кавминводы или изучать уникальные андроповские места. В Андроповском округе находятся урочище Семистожки, откуда открывается вид на Эльбрус, а весной цветут краснокнижные тюльпаны, и гора Брык, в основании которой вырыт подземный монастырь.

«Мы продолжаем усиливать сигнал на ставропольских транспортных артериях. Наши инженеры запускают разное оборудование для 4G, обеспечивающее широкое покрытие и скорость передачи данных. В комплексе это позволяет обеспечить абонентов качественными услугами в пути. В будущем у нас планах запуск еще нескольких базовых станций на трассе Р-217 в Андроповском и Минераловодском округах, что позволит создать бесшовное покрытие от Невинномысска до Минеральных Вод», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Из сотрудников должны вырастать гении»: Как опыт трансформации телекома привел Евгения Ковалева к созданию ИИ-платформы

Российская киберполиция закрыла майнинг-ферму из-за кражи электричества ценой в миллиард

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Исследователи обеспокоены появлением у ИИ инстинкта самосохранения. Нейросети уже научились врать и шантажировать

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Илон Маск отключил 2500 интернет-терминалов Starlink, принадлежащих мошенническим колл-центрам

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/