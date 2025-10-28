CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС усилила LTE-покрытие в Северном районе Кургана

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в поселке Механический в Северном районе Кургана. Скорость мобильного интернета LTE выросла более чем на 20% вблизи социальных учреждений, а также на производственных площадках.

Установленное оборудование повысило стабильность связи и скорость 4G-интернета вблизи средней образовательной школы, нескольких корпусов детского сада, детской педиатрической поликлиники района. В вечерние часы наибольшей нагрузки на сеть жители многоквартирных домов, расположенных по улицам Дзержинского, Баумана и других получили возможность с комфортом и без «зависаний» пользоваться мобильным интернетом как внутри помещений, так и на улице.

Высокоскоростной мобильный интернет также позволит внедрять на промплощадке поселка Механический ИТ-решения сервисы для повышения эффективности и безопасности. Предприятия с производственными мощностями на территории Северного района получат возможность интегрировать в работу цифровые сервисы для автоматизированного допуска автотранспорта и персонала, дистанционного контроля соблюдения охраны труда и другие технологии на базе интернета вещей.

«Мы развиваем связь в Кургане и других населенных пунктах Зауралья не только для жителей, но и для бизнеса. Быстрый LTE открывает больше возможностей, чем кажется на первый взгляд. Например, курганцы также могут использовать мобильный интернет для комфортных голосовых созвонов и более чистого звука. Для этого в Курганской области работает бесплатная технология VoLTE. Эта же опция позволяет одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом, например, читать новости или листать ленту в социальных сетях», — сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.

