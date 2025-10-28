CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Черемшанке на Чуйском тракте «МегаФон» ускорил мобильный интернет 4G

Улучшенное покрытие и высокие скорости интернета стали доступны жителям и туристам Черемшанки, расположенной на одной их самых красивых трасс — Чуйском тракте. «МегаФон» построил базовую станцию, сигнал которой охватил населенный пункт, автомобильную дорогу и несколько рекреационных зон, чтобы пребывание абонентов в Майминском районе стало максимально комфортным. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Удобное расположение Черемшанки вдоль федеральной трассы и реки Катунь сделало поселок популярным местом для отдыха. Отсюда туристы отправляются в природный парк «Ая», на скалу «Чертов палец» и к Черемшанскому водопаду. Специалисты «МегаФона» установили телекоммуникационное оборудование по улице Цветочная рядом с базами отдыха и гостевыми домами, которые примыкают к населенному пункту.

В радиус действия нового оборудования вошла не только рекреационная зона. Мобильная связь и интернет средней скоростью 50 Мбит/с стали доступны на территории жилой застройки, на обширном участке автомобильной дороги, а также в фотозонах с видом на природные памятники региона. Здесь отдыхающие смогут снимать видео и делиться с близкими яркими впечатлениями через социальные сети. Вместе с тем, отдыхать в Черемшанке теперь станет безопаснее, туристы смогут быстро обратиться за помощью, если это потребуется.

«Черемшанка и прилегающая к ней территория отличаются высокой плотностью населения и круглогодичным притоком гостей. Чтобы абонентам стал доступен стабильный интернет, мы использовали комплекс частотных диапазонов в сети 4G. Они обеспечивают высокую скорость передачи данных, стабильный сигнал и хорошее покрытие на больших площадях — идеально подходят для густонаселенных территорий. Сочетание высоких, средних и низких частот позволяет гарантировать качественное соединение и комфортное использование мобильного интернета даже в условиях высокой сезонной нагрузки — весной и летом», — отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Российский музыкальный союз хочет штрафовать за любое использование голоса, изображения и других особенностей в ИИ без разрешения

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

После блокировок в звонков в Telegram и WhatsApp* россияне возвращаются к разговорам по телефону. Голосовой трафик в Москве вырос на 50%

Внезапно умер ведущий китайский ученый в сфере ИИ. Ему было 37 лет

Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/