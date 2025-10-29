CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» разогнал интернет в Лианозовском парке

Посетителям Лианозовского парка и жителям окрестного северного района Москвы стал доступен стабильный и быстрый мобильный интернет. Это стало возможным благодаря строительству новых базовых станций и обновлению уже существующих. Теперь во время прогулок можно слушать музыку, смотреть видео и общаться в мессенджерах на скорости до 250 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизированные и новые базовые станции обеспечивают покрытие не только парка, но и близлежащих жилых комплексов, образовательных и медицинских учреждений. В ходе обновления инженеры оператора внедрили высокочастотный диапазон LTE-2600, позволяющий передавать большие объемы данных в зонах с высоким скоплением пользователей.

Высокие скорости теперь доступны на прогулочных аллеях, аттракционах и лодочной станции в самом парке. Кроме того, базовые станции поддерживают технологию MIMO 2×2, обеспечивающую передачу сигнала сразу по двум каналам, и VoLTE, позволяющую одновременно совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом с одного устройства.

«Мы модернизировали сеть в одном из самых густонаселенных районов столицы. Использование высокочастотных диапазонов позволило повысить емкость и ускорить обмен информацией. Мы делаем все для комфорта абонентов, которым важно иметь доступ к качественным сигналу и передаче данных, чтобы оставаться на связи с близкими и коллегами. Точечная настройка сети позволяет нам учитывать особенности застройки и распределения нагрузки в парке и на прилегающих территориях», — отметил Тимур Фахрутдинов, директор по развитию инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе.

История Лианозовского парка уходит корнями еще в XVI век: первые упоминания о местности относятся к 1585 г., когда на территории современного парка находилось село Алтуфьево. Парк был открыт в 1951 г., а в конце 1980-х здесь был открыт первый в Москве частный теннисный клуб. В 2012-2014 гг. здесь провели масштабную реконструкцию, создав современные прогулочные зоны. Сейчас парк — одна из важных площадок города, где проходят спортивные мероприятия, фестивали, выставки и концерты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Российский музыкальный союз хочет штрафовать за любое использование голоса, изображения и других особенностей в ИИ без разрешения

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

После блокировок в звонков в Telegram и WhatsApp* россияне возвращаются к разговорам по телефону. Голосовой трафик в Москве вырос на 50%

Внезапно умер ведущий китайский ученый в сфере ИИ. Ему было 37 лет

Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/