МТС расширила покрытие LTE в начале туристического маршрута по Полярному Уралу

МТС модернизировала сеть мобильной связи в городе Лабытнанги и поселке Харп, откуда стартуют туристические маршруты на Полярный Урал. В результате проведенных работ расширилось покрытие и емкость сети, а скорость интернета в среднем выросла на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование и обеспечили доступ к высокоскоростному мобильному интернету в городе Лабытнанги в районе улиц Бованенко, Автострадная, Гагарина и микрорайоне Обской вдоль Ханмейского шоссе. В ближайшем крупном поселке Харп существенно улучшилось качество связи в квартале Молодежный, откуда сигнал достает до горной реки Собь, где туристы любят сплавляться и рыбачить.

Расширение покрытия в двух арктических локациях повысит уровень безопасности гостей во время туристических поездок, позволит использовать интернет для развития рекреационной инфраструктуры, делиться впечатлениями от посещения природных достопримечательностей. К примеру, через Лабытнанги и Харп пролегает этнотур к стойбищу оленеводов, который позволяет путешественникам познакомиться с бытом и обычаями кочевого народа Севера, оценить национальную кухню, покататься на оленьих упряжках. Также здесь проходит туристический маршрут к природному парку «Ингилор», где можно увидеть жемчужину Полярного Урала – Ледник романтиков на южном склоне горного массива Рай-Из, Нефритовую долину и ровесников мамонтов – овцебыков на Кордоне Морозова.

«Мы продолжаем развивать цифровую инфраструктуру в Заполярье – удивительный край с северной природой, уникальными историческими и культурными памятниками. Пристальное внимание уделяем локациям с высоким туристическим трафиком. Нам важно, чтобы путешественники, которые приезжают со всех уголков страны на Крайний Север, несмотря на суровый арктический климат, могли чувствовать себя комфортно и оставаться на связи в любой ситуации», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

