Инженеры «МегаФона» расширили покрытие 4G в Салехарде

Инженеры «МегаФона» запустили новое оборудование в административном центре Ямало-Ненецкого автономного округа — Салехарде. Теперь жители крупного города и владельцы садовых участков в ДНТ «Север» и «Надежда» могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 80 Мбит/с, заходить на важные онлайн-ресурсы для работы, учёбы и отдыха, а также связываться с близкими.

Установленное оборудование на улице республики позволило расширить зону покрытия LTE и снять часть нагрузки с других базовых станций. Новая инфраструктура затронула не только жилые дома, но и такие ключевые локации, как магазины, кафе, автосервисы и прочее.

Помимо этого, доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили владельцы участков в дачных товариществах «Север» и «Надежда». Те, кто решат встретить Новый год в своём доме, смогут позвонить с поздравлением близким при помощи современной технологии VoLTE c более чистой передачей голоса или обменяться видеопоздравлениями в мессенджерах.

С первых дней запуска телеком-оборудования жители Салехарда активно пользуются мобильными услугами — голосовой связью и интернетом. Общий объём переданных данных уже сопоставим с ежедневной отправкой более 80 тыс. фотоснимков.

«Салехард активно развивается, и закономерно, что вместе с застройкой растёт нагрузка на мобильную сеть. Обращая внимание на потребности наших абонентов, в этом году мы запустили несколько базовых станций. Обновление коснулось и городской застройки, и дачных участков. В преддверии праздников это особенно важно, ведь многие предпочитают встречать Новый год на природе, вдали от суеты, но с комфортом. Мы продолжаем совершенствовать нашу инфраструктуру, в общей сложности в этом году на Ямале построили и модернизировали более 110 телеком-объектов», — отметил директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.