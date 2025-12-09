НИТИ внедрил систему коммуникаций «Труконф»

Научно-исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова внедрил отечественную систему коммуникаций «Труконф». Об этом CNews сообщил представитель компании «Труконф».

Решение заменило Microsoft Office Communicator. Инициатива является частью стратегии госкорпорации «Росатом» по переходу на отечественное ПО и направлена на повышение технологической независимости и безопасности коммуникаций.

Предприятие является единственным в России центром комплексных испытаний ядерно-энергетических установок, что накладывает повышенные требования к безопасности и отказоустойчивости всей ИТ-инфраструктуры.

При выборе новой платформы было важно исключить потенциальные утечки данных, риски блокировок и ограничения обновлений. Из-за высоких требований к безопасности, институт выбрал отечественное решение, обеспечивающее полный информационный суверенитет.

НИТИ перенёс всё корпоративное общение в единое решение, благодаря которому все коммуникации происходят во внутреннем контуре предприятия, что гарантирует максимальную безопасность. Ежемесячно в организации проводится свыше 100 сеансов видеосвязи с участием как сотрудников центрального офиса, так и специалистов из удалённых локаций.

Предприятие предоставило сотрудникам инструмент, который позволяет оставаться на связи с любого устройства, не теряя доступа к полному функционалу приложения. Платформа обеспечивает стабильное соединение и оптимальное качество изображения для каждого конкретного участника, подстраиваясь под параметры его канала связи.

Сотрудники используют групповые и личные чаты, организовывают их в папки, а также, делятся файлами в одном удобном приложении. Компании удалось сократилось количество разрозненных мессенджеров и почтовых сервисов, что значительно повысило эффективность и оперативность принятия решений.

Для оптимизации административных процессов в НИТИ была настроена интеграция со службой каталогов Active Directory, которая позволила легко перенести имеющийся штат в систему коммуникаций «Труконф». Это решение также упростило регистрацию новых сотрудников — учетные записи и контакты на сервере теперь создаются автоматически.