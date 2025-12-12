CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Билайн победил в премии-исследовании Customer Experience Award

Билайн стал победителем в треке «Продукт и сервис». Всего было подано 45 заявок, из которых жюри отобрало 14.

Летом 2025 года Билайн запустил функцию, которая прерывает входящие звонки с неизвестных номеров в случае, если во время разговора клиенту пришло сообщение от банка или с «Госуслуг». Это даёт возможность выйти из-под влияния мошенника. Во время звонка алгоритмы антифрода проверяют номер позвонившего и, если система покажет, что номер мошеннический или может быть таковым, звонок будет прерван, а доступы к банковским счетам клиента Билайна останутся в безопасности.

Директор департамента по разработке антифрод продуктов ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Сергей Эндерс: «Наши клиенты — наша главная ценность, и обеспечение их безопасности и комфорта — одна из важнейших задач. Мы ежедневно работаем над созданием новых функций защиты от телефонного мошенничества, стремясь сделать их максимально удобными и незаметными. Благодаря этому клиенты могут спокойно заниматься своими делами, пока наша защита работает автоматически».

Целью премии-исследования Customer Experience Award стало выявление передовых практик и популяризация технологий и проектов в области клиентского обслуживания. Заявки оценивал Экспертный клуб, в состав которого вошли как квалифицированные представители компаний-участников исследования, так и независимые эксперты.

