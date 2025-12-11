«Лаборатории Касперского: каждый третий россиянин боится остаться без связи во время путешествия

Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», каждый третий опрошенный в России путешественник (33%) боится остаться без связи во время поездки. Это может создать множество неудобств — например, человек не сможет связаться с близкими в экстренной ситуации или воспользоваться интернетом, чтобы зайти в важный сервис. Более критичным вопрос доступа к Сети может оказаться во время зарубежных поездок. При этом специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» отмечают рост спроса на поездки за границу среди российских туристов: на предстоящие новогодние праздники число бронирований в отелях выросло на 35% относительно прошлого года.

По данным опроса «Лаборатории Касперского», респонденты, которые выезжали за границу в последние два года, чаще всего пользуются в поездках мобильной связью. Большинство (70%) отдают предпочтение SIM-картам, в 47% случаев приобретают местные — от локальных операторов связи, в 37% подключают роуминг. При этом каждый десятый (12%) опрошенный пользуется технологией eSIM. Стоит отметить, что более половины (59%) также подключаются во время поездок к публичным точкам Wi-Fi.

«На предстоящие новогодние праздники на заграничные направления приходится каждое пятое бронирование, совершённое российскими туристами. В прошлом году доля была ниже и насчитывала 18%, — отметила Ирина Козлова, управляющий директор сервиса «Островок». — В топе по-прежнему страны, с которыми отсутствуют визовые ограничения, а также налажено прямое авиа и ж/д сообщение. Так, например, больше половины поездок приходится на ближнее зарубежье — Беларусь, Грузию, Казахстан, Узбекистан. На втором месте — азиатские курортные и экскурсионные направления с долей 19% от всех бронирований в отелях за рубежом. В число лидеров входят Таиланд, Китай и Япония. На третьем — страны Ближнего Востока: Турция, ОАЭ, Египет».

«Результаты нашего опроса ещё раз доказывают, как важно людям во время путешествия оставаться онлайн. При этом в поездке за границей полагаться на публичный Wi-Fi или искать местные салоны сотовой связи может быть не очень удобно. На помощь туристам приходят современные технологии, например eSIM. С помощью доступных на рынке решений можно быстро подобрать, купить и подключить eSIM с подходящим и, что не менее важно, выгодным тарифом от локальных операторов связи — без необходимости покупать физическую карту в местных магазинах. Такое решение для поездок и путешествий за рубежом предлагает в том числе и „Лаборатория Касперского”», — сказала Нина Самсонова, руководитель отдела маркетинга для потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

