МТС добавила скорости LTE в Новом Энхалуке к зимнему сезону

МТС расширила покрытие в поселке Новый Энхалук на Байкале к зимнему сезону. В результате скорость мобильного интернета LTE выросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый Энхалук расположен на берегу Байкала и является одним из любимых мест отдыха как у жителей Бурятии, так и у гостей региона, в том числе в зимнее время года, куда съезжаются на подледную рыбалку. Ускоренный интернет покрывает весь поселок, включая жилые и гостевые дома, пляжную зону, магазины.

Установка нового телеком-оборудования в поселке позволила в полтора раза повысить скорость мобильного интернета и увеличить емкость сети, что дает возможность абонентам МТС с еще большим комфортом выходить в сеть, использовать соцсети и мессенджеры, просматривать видео и загружать приложения.

«Бурятия из года в год бьет рекорды по числу туристов. Главным магнитом для путешественников по-прежнему является Байкал и его окрестности, в том числе такие популярные места, как пляж в Энхалуке. Зная, что многие едут сюда на отдых и рыбалку начиная с новогодних праздников, мы заранее анализируем нагрузку на сеть и своевременно модернизируем и наращиваем мощности оборудования, чтобы обеспечить всем стабильный высокоскоростной интернет в периоды максимальной нагрузки на сеть», — сказала директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

