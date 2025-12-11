CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Соседние Столбово и Аллак получили улучшенную LTE-сеть

Более быстрый и стабильный мобильный интернет «МегаФона» стал доступен жителям сел Столбово и Аллак Каменского района. Специалисты оператора модернизировали уже действующее телеком-оборудование: частоты перевели в современный стандарт 4G и включили дополнительные диапазоны. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Села крупные, на их территории проживает около 1,5 тыс. человек, есть развитая инфраструктура, а через Аллак проходит железная дорога. Чтобы максимально удовлетворять спрос населения в качественных телеком‑услугах, специалисты включили дополнительные высокочастотные диапазоны LTE, а также перевели частоты из 3G в более эффективный стандарт 4G, что позволило увеличить емкость сети и средние скорости передачи данных в гаджетах абонентов.

Теперь с большим комфортом местные жители смогут получать государственные или финансовые услуги, в удобное время дистанционно обращаться за консультацией к врачам, а также расширять свои возможности самообразования за счет онлайн-курсов.

«Мы регулярно модернизируем имеющиеся базовые станции края. Только в первом полугодии специалисты провели более 110 мероприятий по активации дополнительных слоев LTE и рефармингу, что обеспечило высокое качество сервисов оператора. Так в Столбово скорость мобильного интернета достигает 70 Мбит/с, в Аллаке — 80 Мбит/с», — отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

ZTE готова заплатить США $1 млрд, чтобы ей простили коррупцию в Латинской Америке

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Хакеры массово минируют код на самом популярном языке программирования

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще