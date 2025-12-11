CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Yota подарит сим-карту вместе с первым паспортом

В МФЦ Ленинградской области стартовал пилотный проект, в рамках которого подростки вместе с первым паспортом будут получать сим-карты Yota. В течение первых трех месяцев они смогут воспользоваться выгодными и объемными пакетами мобильного интернета и минут. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Согласно исследованиям, сегодня 96% тинейджеров от 12 до 17 лет ежедневно пользуется интернетом и имеют собственный смартфон, проводя время в основном в соцсетях и мессенджерах. Поэтому Yota предлагает подросткам, получающим паспорт, тариф с большим объемом трафика: в течение первых трех месяцев они будут получать по 50 ГБ интернета и 2000 минут, а общая стоимость услуг за весь период составит всего 499 руб. После тестового периода пользователи смогут сами подобрать для себя пакеты и опции оператора в конструкторе тарифов.

«Первый паспорт — это новый этап взросления, через который в прошлом году прошли около 20 тыс. подростков Ленинградской области. Мы услышали их желание стать более самостоятельными, поэтому вместе с паспортом молодые люди получают сим-карту — простой инструмент, который позволит самому выбрать свой формат общения и развлечений. Сейчас к сим-карте привязаны все основные профили — банковские аккаунты, мессенджеры и соцсети. Это буквально делает ее вторым “диджитал-паспортом” человека», — отметил управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Первый такого рода проект на рынке создан в рамках соглашения между Yota и МФЦ Ленинградской области. В ближайшее время он охватит многофункциональные центры в Санкт-Петербурге, а впоследствии — во всех регионах страны.

