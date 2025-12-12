CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

К Новому году МТС увеличила скорость домашнего интернета для 300 тыс. южноуральских семей

МТС обновила фиксированную сеть в Челябинске, Магнитогорске и Миассе. В результате модернизации инфраструктуры МТС в многоквартирных домах региона минимальная скорость фиксированного интернета, доступного при подключении, выросла до 500 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость домашнего интернета МТС стала в пять раз выше стандартных 100 Мбит/с для 295 тыс. семей Челябинской области. Обновленная сеть обеспечивает более быстрый интернет даже при значительных нагрузках, в том числе в вечернее время. Жители многоэтажных домов в городах присутствия фиксированной сети МТС – Челябинске, Магнитогорске и Миасса – смогут подключать ШПД-интернет на скорости 500 Мбит/с и 1 Гбит/с. Эта технология позволяет членам одной семьи одновременно использовать все имеющиеся в доме гаджеты без потери скорости передачи данных, смотреть IPTV и видео в формате и .

В Челябинске скорость фиксированной сети выросла в поселке Западном, в микрорайоне Чурилово и в жилых комплексах «Ньютон», «Манхэттен», «Академ Риверсайд», «Парковый» и «Эво парк». В Миассе улучшения произошли в районах Автозавода и Машгородка. В Магнитогорске – в поселке Молодежном и ЖК «Ключевой».

«Домашний интернет стал базовой услугой, необходимой в квартирах уже на этапе заселения. Для того, чтобы жители Челябинской области могли с комфортом пользоваться домашним интернетом на комфортной скорости, мы заходим в новостройки с сетью высокой емкости, предоставляем скорость сразу до гигабита. Вместе с этим мы постоянно обновляем инфраструктуру там, где она была построена раньше, повышая тем самым стабильность подключения и скорость передами данных в домашней сети. В преддверии новогодних праздников мы открываем дополнительные возможности южноуральцам, в том числе увеличиваем скорость в фиксированной сети в домах с модернизированным оборудованием», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Для подключения скоростного домашнего интернета требуется оборудование с пропускной способностью 1 Гбит/с. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

