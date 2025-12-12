CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» предоставил доступ к проводному интернету жителям Мамулино и Брусилово

Несколько тысяч домохозяйств крупнейших спальных микрорайонов Твери получили возможность пользоваться цифровыми сервисами на основе широкополосного доступа в интернет. О старте проекта по строительству фиксированной сети для жилых домов в Мамулино и Брусилово сообщил «МегаФон».

Сейчас высокоскоростной интернет до 300 Мбит/с и пакет телевизионных каналов доступны в 2000 квартир на улицах Псковская и Оснабрюкская. Для подключения используется современная Ethernet‑технология на основе оптического кабеля, которая обеспечивает стабильную и быструю передачу данных напрямую на компьютер или ноутбук. Для беспроводного подключения других устройств потребуется современный Wi‑Fi‑роутер. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«С развитием интернета постоянно растут требования абонентов. Установка в квартиру оптоволоконного интернета — это надежный способ получить высокоскоростную передачу данных у себя дома, чтобы больше не волноваться о том, как долго будут скачиваться файлы или прогружаться сайты. Наше пакетное предложение включает домашний интернет, телевизионные каналы, мобильный интернет и различные варианты голосового трафика. Уточнить техническую возможность подключения можно, набрав свой адрес на сайте компании», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Твери.

Новая сеть позволит жителям Мамулино и Брусилово полноценно пользоваться онлайн‑сервисами: работать удаленно, участвовать в видеоконференциях, смотреть видео в высоком разрешении, обучаться и пользоваться медицинскими и государственными цифровыми услугами. Проект также направлен на повышение качества связи и удобства цифрового доступа в густонаселенных спальных микрорайонах города.

