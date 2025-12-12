CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС прокачала мобильный интернет в селе рядом с Салаирским кряжем

МТС усовершенствовала покрытие мобильной связи в Новосибирской области. Специалисты построили новое телеком-оборудование в 14 районах региона, в том числе в селе Коурак, которое находится рядом с отрогами Салаирского кряжа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Здесь проживает около 800 человек, однако это место привлекательно для внутреннего туризма. Здесь расположены красивые водопады, а также в двух километрах от села находится лиственничный лес. Его уникальность в том, что это единственный лесной массив с доминированием лиственницы в пределах Новосибирской области на Салаирском кряже. Сам кряж — также достопримечательность этих мест, это сильно разрушенный, частично выровненный горный массив. В большей своей части Салаирский кряж представляет цепь невысоких холмов и увалов, сильно рассеченных широкими и пологими долинами.

Кроме того, работы провели в Новосибирском, Коченевском, Маслянинском, Тогучинском, Усть-Таркском, Мошковском, Искитимском, Чановском, Купинском, Карасукском, Ордынском, Доволенском и Барабинском районах. Новое оборудование появилось как в крупных населенных пунктах, где проживает около 17 тыс. человек, так и в малых селах с населением меньше трех десятков людей.

«Помимо областного центра, в нашем регионе множество увлекательных мест в районах. Многие из них пока остаются малоизвестными, однако интерес к внутреннему туризму продолжает расти. Мы вносим свой вклад в развитие, предоставляя стабильную связь и высокоскоростной мобильный интернет даже небольшим поселениям. Это не только повышает качество жизни для местных жителей, даря им доступ к цифровым сервисам, вроде Госуслуг, сервисов телемедицины и онлайн-банкинга, но и открывает новые перспективы для развития бизнеса на местах», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

