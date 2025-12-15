В МТС назначен директор по внешним коммуникациям и связям с общественностью

МТС объявила о назначении Ирины Колесниковой на должность директора по внешним коммуникациям и связям с общественностью телеком-вертикали МТС с 15 декабря 2025 г.

До назначения в МТС Ирина Колесникова занимала позицию директора по корпоративным и маркетинговым коммуникациям холдинга S7 Group. Ранее более десяти лет возглавляла PR-департамент холдинга S7, где управляла всеми внешними коммуникациями ключевых активов группы.

Ирина Колесникова является экспертом в области стратегического управления репутацией. Она разрабатывала и реализовывала комплексные коммуникационные стратегии — корпоративные, маркетинговые, digital, занималась управлением репутационными рисками и антикризисными коммуникациями. Ирина Колесникова имеет большой опыт коммуникационной поддержки GR, ESG инициатив. По образованию журналист, ранее работала телевизионным корреспондентом и ведущей на телеканалах.

«У Ирины большой опыт в PR и маркетинге, в ее задачи будет входить развитие репутации МТС, управление информационным полем, тесное сотрудничество со всеми компаниями экосистемы для формирования общей PR стратегии МТС», — сказал вице-президент по маркетингу и клиентскому опыту МТС Алексей Кулаков.