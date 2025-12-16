T2 обеспечил связью новый комплекс «Собер-Баш курорт»

T2, российский оператор мобильной связи, первым покрыл сетью территорию клубного проекта «Собер-Баш курорт» девелопера «Точно». Доступ к цифровым сервисам обеспечен на 208 гектарах нового курорта от застройщика, включая объекты, которые находятся в стадии строительства. Об этом CNews сообщили представители T2.

Оснащение жилых комплексов и общественных пространств сетевой инфраструктурой остается стратегически важной задачей для T2. С 2024 г. компания развивает партнерство с группой компаний «Точно», интегрируя телеком-решения в инфраструктуру новых объектов еще на этапе строительства. Ранее цифровыми сервисами были обеспечены шесть жилых комплексов от застройщика в Краснодаре и Туапсе. Следующим этапом партнерства стало покрытие сетью территории клубного проекта «Собер-Баш курорт» в Северском районе Краснодарского края.

Для обеспечения клиентов качественным сервисом T2 первой из операторов установила телеком-оборудование на новом объекте: голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет доступны абонентам на 208 гектарах всесезонного курорта. Среди ключевых точек в зоне покрытия: частный коттеджный поселок, пятизвездочный отель и термальный комплекс нового поколения, земельные участки, торговая улица «Авеню Собер-Баш», парковая зона, виноградники и сады, туристические маршруты и другие общественные места.

Работы по размещению оборудования T2 включают в себя как объекты первой очереди, так и те, что находятся в стадии строительства. Такой подход гарантирует будущим гостям и собственникам комфортное пользование цифровыми сервисами на всей территории объекта сразу после заселения.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2: «Сотрудничество с ГК “Точно” демонстрирует, насколько эффективно могут взаимодействовать телеком-оператор и девелопер, когда цифровая инфраструктура закладывается в проект еще на этапе строительства. “Собер-Баш курорт” – один из самых крупных объектов, где мы обеспечили качественное покрытие еще до появления первых гостей. Такой подход существенно повышает цифровой комфорт и дает возможность жителям и туристам пользоваться всеми современными сервисами без ограничений».

Анастасия Маслеха, директор группы компаний «Точно»: «Всего в 40 минутах от энергичного и делового Краснодара – в предгорье Кавказа, где нет городской суеты, только тишина и красота природы, мы создаем уникальный всесезонный курорт с премиальным туристическим сервисом. Качественная связь – это важная составляющая проекта такого уровня. Она дает возможность владельцам вилл и гостям комплекса наслаждаться жизнью в своем стиле и ритме, не меняя городских привычек. Благодаря нашим партнерам Т2 мы обеспечили сетевой инфраструктурой всю территорию Собер-Баш курорта».