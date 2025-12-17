Более 600 жителей Кировской области впервые смогут воспользоваться мобильным интернетом

Мобильная связь и интернет впервые появились на территории детского оздоровительного лагеря имени Гагарина в Слободском районе. Теперь персонал и отдыхающие загородного учреждения, а также жители близлежащих населенных пунктов смогут общаться с семьей и друзьями и пользоваться передачей данных на скорости до 100 Мбит/с. Телеком-оборудование запустил «МегаФон» в рамках соглашения о реализации инвестиционных проектов, направленных на улучшение связи в Кировской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовая станция стала завершающим инфраструктурным объектом оператора, который заработал в регионе в этом году благодаря инвестиционному механизму. Помимо детского учреждения новое покрытие появилось в деревнях Шмагины и Пантелеевы, а также на расположенных рядом дачных участках. Ранее связь и мобильный интернет стали доступны жителям села Никола, деревень Пиштань и Каракульская Пристань. Всего более 600 человек впервые смогли пользоваться услугами современной сотовой связи.

Согласно аналитике оператора, абоненты с первого дня запуска телеком-оборудования активно звонят и выходят в онлайн. Жители сел и деревень, где появилось 4G-покрытие, уже скачали почти 20 тыс. ГБ информации и проговорили 2,5 тыс. минут. Наибольшее количество разговоров приходится на вторую половину недели – четверг и пятницу. В выходные фиксируется пик интернет-трафика – в субботу и воскресенье объем скачиваемых данных на 20-25% превышает среднедневные значения.

«Реализованный проект стал важным этапом развития цифрового пространства Кировской области. Возможность обмениваться информацией на высоких скоростях открывает новые перспективы для социального взаимодействия и экономического роста территорий, – отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов. – Благодаря инициативе региональных властей мы смогли улучшить качество жизни нескольких сотен людей, которые теперь могут полноценно пользоваться онлайн-сервисами и общаться с родными и близкими».

Как отметили в министерстве информационных технологий и связи Кировской области, развитие инфраструктуры связи и сетей передачи данных является одним из ключевых показателей национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». На сегодняшний день в рамках инвестиционного вычета действуют уже 18 базовых станций. Расширение сети продолжится, что позволит улучшить покрытие и увеличить скорость передачи данных, особенно в условиях растущих потребностей пользователей.