«Ростелеком» запустил в Тюменской области первые отечественные базовые станции

Компания «Ростелеком» построила и запустила в 22 малых населенных пунктах Тюменской области первые в регионе базовые станции от отечественной компании «Булат». Теперь почти 3500 жителей в Аромашевском, Вагайском, Викуловском, Голышмановском, Исетском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском, Тобольском, Тюменском, Упоровском, Ялуторовском и Ярковском муниципальных округахi могут пользоваться скоростным мобильным интернетом четвертого поколения и надежной голосовой связью. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Проект реализован по федеральной программе устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0).

Центром компетенций выступает оператор мобильной связи T2 (дочерняя компания «Ростелекома»): он согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети и осуществляет приемку сайтов.

Станислав Логинов, заместитель губернатора Тюменской области, директор Департамента информатизации Тюменской области: «Цифровизация Тюменской области набирает обороты, принося ощутимые результаты: всe больше сeл и деревень получают доступ к высокоскоростному интернету. Особенно радует прогресс в импортозамещении технологического оборудования, что позволяет нам уверенно развивать проект УЦН 2.0, не завися от внешних факторов. Список населенных пунктов для установки базовых станций формируется по итогам ежегодного голосования на портале «Госуслуг». Благодаря новым базовым станциям жители могут работать в дистанционном формате, совершать покупки на маркетплейсах, общаться с близкими по видеосвязи и пользоваться государственным услугам в электронном виде. Важно, что ключевые российские онлайн-сервисы остаются доступными даже в случае ограничений мобильного интернета в целях безопасности».

Базовая станция от компании «Булат» — это решение для построения мобильных сетей. Оборудование поддерживает работу в сетях двух поколений: 2G/GSM обеспечивает голосовую связь, а 4G/LTE — мобильный интернет. Система управления и программное обеспечение базовой станции — полностью отечественная разработка.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «В этом году мы ввели в эксплуатацию первые базовые станции от отечественного производителя “Булат”, которые стали достойной заменой иностранным аналогам и уверенно демонстрируют отличное качество связи. Уникальность “Булата” кроется в его мультиоператорской архитектуре, позволяющей операторам делить между собой инфраструктуру радиодоступа. Такое решение открывает перед жителями свободу выбора и новые возможности».

Второй этап проекта по устранению цифрового неравенства стартовал в Тюменской области в 2021 г. На сегодняшний день базовые станции построены в 122 населенных пунктах региона. К вышкам подведены волоконно-оптические линии связи, которые обеспечивают высокую скорость передачи данных. По всем установленным базовым станциям проведено тестирование с участием независимых экспертов и представителей региональной власти.

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Программа предусматривает организацию мобильной связи стандарта 4G/LTE в населенных пунктах с количеством жителей от 100 до 500 человек.

