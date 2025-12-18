CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Билайн бизнес» запускает Колл-центр PRO в Облачной АТС

«Билайн бизнес» усилил Облачную АТС возможностью предиктивного набора Колл-центр PRO для пользователей Облачной АТС. Решение избавляет от прослушивания гудков и соединяет операторов только с ответившими абонентами, позволяя бизнесу экономить до 40% рабочего времени сотрудников и значительно увеличивать эффективность коммуникаций на примере уже реализованных кейсов.

Система самостоятельно анализирует работу операторов колл-центра клиента и выстраивает уникальный прогноз на основе полученных данных. Это позволяет:


  • Отделам продаж: повысить количество успешных контактов, сократив до 70% простоев из-за недозвонов. Колл-центр PRO способен обзвонить до 4000 потенциальных клиентов всего за 1 час.
  • Рекрутерам: быстрее закрывать вакансии, делая больший охват базы кандидатов и общаясь только с теми, кто подтвердил интерес к вакансии.


Колл-центр PRO предназначен для всех сфер бизнеса и их направлений деятельности: колл-центрам, HR-отделам и отделам продаж, которые хотят конвертировать каждый звонок в успешный лид или потенциального сотрудника.

Руслан Ахлебининский, директор департамента корпоративных решений и сервисов ПАО «Вымпелком»: «В современном бизнесе коммуникация с клиентом — ключевой фактор успеха. Невозможно быть первым, если ваши операторы тратят время на прослушивание гудков. Колл-центр PRO — это инструмент, который позволяет нашим клиентам результативно взаимодействовать с клиентами за счет оперативности коммуникаций с ними».

Ключевые преимущества Колл-центра PRO:


  • Экономия времени: сокращение времени ожидания на линии до 40%.
  • Больше реальных вызовов: операторы общаются только с ответившими клиентами — 250-300 контактов за смену.
  • Автоматизация отчетности: контроль и отчеты в реальном времени.
  • Масштабируемость: легко адаптируется под любые объемы и количество операторов.
  • Интеграция с CRM: бесшовное подключение к популярным CRM-системам. Для остальных доступен открытый API.


Решение легко встраивается в существующую инфраструктуру компании и доступно для подключения существующим и новым клиентам «билайн бизнес».


Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5wd9TTw

