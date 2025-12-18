CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Компания «ТрансТелеКом» представляет новый продукт в своем портфеле — MyBoards

Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) сообщает о расширении портфеля цифровых продуктов – теперь он пополнился решением MyBoards. Об этом CNews сообщили представители ТТК.

MyBoards – онлайн-доски для совместной работы, российский аналог инструмента Miro, перенявший от него лучшее и усовершенствованный. Это инструмент для визуализации идей, эффективного планирования проектов и совместной креативной работы в реальном времени в едином виртуальном пространстве. Во время учебного года и периода высокой деловой активности такой инструмент востребован в деловой и образовательной среде.

Инструмент MyBoards полезен для бизнеса любого масштаба и направленности – от стартапа до корпорации, от небольшой образовательной организации до крупной промышленной компании. Он позволяет решать разнообразные задачи в области управления групповыми проектами и личного планирования.

MyBoards повышающий эффективность совместной работы благодаря обширному функционалу – от совместных чек-листов и чат-дискуссий до возможности делиться доской по ссылке и прикреплять файлы.

«Интуитивно понятный интерфейс, возможность кастомизации рабочего пространства и другие особенности делают инструмент MyBoards отличным выбором для компаний и команд, которые стремятся оптимизировать процессы и достичь высоких результатов в работе. Команда ТрансТелеКома уверена, что новый инструмент заинтересует клиентов и партнеров компании и найдет своих лояльных пользователей», – сказал генеральный директор компании «ТТК-Цифровые решения» Константин Южный.


