CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Контент Интернет Веб-сервисы
|

Пользователи «Кион» могут смотреть фильмы и сериалы без интернета

В онлайн-кинотеатре «Кион» доступна функция просмотра контента без подключения к интернету. Пользователи могут заранее загрузить фильмы и сериалы в приложении и смотреть их в офлайн-режиме — в дороге, путешествии или при отсутствии стабильной связи. Для скачивания доступно порядка 90% контента из библиотеки сервиса.

Как это работает: в мобильном приложении «Кион» пользователь выбирает нужный фильм или сериал из библиотеки и нажимает кнопку «Загрузить». Зритель может также выбрать качество видео и доступную аудиодорожку — контент загружается с теми аудиодорожками и субтитрами, на которые у сервиса есть соответствующие права. Во время загрузки отображается прогресс — процесс можно приостановить или отменить в любой момент. Все загруженные материалы сохраняются в разделе «Загрузки». Если устройство не подключается к интернету в течение месяца после загрузки, доступ к сохраненному контенту автоматически прекращается. При периодическом выходе в сеть загруженные фильмы и сериалы сохраняются и остаются доступными для просмотра.

Для удобства пользователей в «Кион» также подготовлена специальная полка с контентом. Скачивание доступно для «Originals Кион», а также для части лицензионного контента — в зависимости от прав, предоставленных правообладателями. Например, функция распространяется на оригинальные сериалы «Тоннель», «Бар “Один звонок”», «Пингвины моей мамы», «Виноград», проекты других российских стримингов — «Хирург», «Склиф», «Между нами химия», а также на мировые хиты «Дракула», «Конклав», «Достать ножи» и многое другое.

Функция офлайн-просмотра делает использование онлайн-кинотеатра более гибким и позволяет не зависеть от качества связи, заранее подготавливая контент для просмотра в любое удобное время.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Власти ищут способы протянуть интернет в домохозяйства в деревнях и поселках

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Большинство российских компаний не знают для чего им ИИ. Бюджет на внедрение есть, стратегии нет

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще