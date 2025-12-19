Пользователи «Кион» могут смотреть фильмы и сериалы без интернета

В онлайн-кинотеатре «Кион» доступна функция просмотра контента без подключения к интернету. Пользователи могут заранее загрузить фильмы и сериалы в приложении и смотреть их в офлайн-режиме — в дороге, путешествии или при отсутствии стабильной связи. Для скачивания доступно порядка 90% контента из библиотеки сервиса.

Как это работает: в мобильном приложении «Кион» пользователь выбирает нужный фильм или сериал из библиотеки и нажимает кнопку «Загрузить». Зритель может также выбрать качество видео и доступную аудиодорожку — контент загружается с теми аудиодорожками и субтитрами, на которые у сервиса есть соответствующие права. Во время загрузки отображается прогресс — процесс можно приостановить или отменить в любой момент. Все загруженные материалы сохраняются в разделе «Загрузки». Если устройство не подключается к интернету в течение месяца после загрузки, доступ к сохраненному контенту автоматически прекращается. При периодическом выходе в сеть загруженные фильмы и сериалы сохраняются и остаются доступными для просмотра.

Для удобства пользователей в «Кион» также подготовлена специальная полка с контентом. Скачивание доступно для «Originals Кион», а также для части лицензионного контента — в зависимости от прав, предоставленных правообладателями. Например, функция распространяется на оригинальные сериалы «Тоннель», «Бар “Один звонок”», «Пингвины моей мамы», «Виноград», проекты других российских стримингов — «Хирург», «Склиф», «Между нами химия», а также на мировые хиты «Дракула», «Конклав», «Достать ножи» и многое другое.

Функция офлайн-просмотра делает использование онлайн-кинотеатра более гибким и позволяет не зависеть от качества связи, заранее подготавливая контент для просмотра в любое удобное время.