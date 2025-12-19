CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Российская ГНСС-антенна прошла испытания в условиях помех

НИИМА «Прогресс» (входит в группу компаний «Элемент») провел выездные испытания собственной разработки – ГНСС-антенн серии ПРО-АНТ-РС, предназначенных для работы в условиях активных помех. Тестирование проводилось на промышленном объекте в Астраханской области в сотрудничестве с производителем геодезического оборудования «ЕФТ Групп» (бренд EFT Group). Результаты показали полное соответствие заявленным характеристикам. Об этом CNews сообщили представители ГК «Элемент».

Испытания стали ответом на растущие риски срыва геодезических и навигационных работ из-за переотражения или преднамеренных помех. Ранее тесты в Москве и Московской области показали, что для нормальной работы спутниковой геодезической аппаратуры необходимо использовать антенны, способные отсеивать помехи. Существующие на рынке специализированные антенны не устраивали заказчиков по соотношению цены и качества. Это побудило НИИМА «Прогресс» начать собственную разработку.

Конструкторы института создали линейку макетов антенн ПРО-АНТ-РС, в которой каждая из антенн решает определенный спектр задач, но ключевая функция – подавление искусственных и естественных помех для сохранения качества сигнала.

В ходе полевых испытаний в Астраханской области координаты, полученные с помощью новых антенн, сравнивались с эталонными геодезическими пунктами, находящимися в зоне действия помех. По данным НИИМА «Прогресс», антенны показали полное соответствие расчетным параметрам и потенциал для дальнейшего улучшения технических характеристик.

Разработка ориентирована прежде всего на маркшейдерские службы и другие отрасли, где критически важна непрерывная и точная спутниковая навигация. Успешные испытания могут создать альтернативу импортным решениям на растущем рынке специализированного геодезического оборудования.

