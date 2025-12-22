CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Бизнес-приложения
|

Dion добавила новую функциональность для безопасной связи внутри холдингов

В on-premise-версии платформы корпоративных коммуникаций Dion (вендор «Нота», входит в ИТ-холдинг «Т1») появился новый функционал — федерация, доступный в модуле чатов. Организациям доступно бесшовное взаимодействие — теперь сотрудники из разных офисов или региональных отделений могут легко находить коллег, объединяться в рабочие группы, общаться и делиться документами в чатах, при этом сохраняя независимость своей ИТ-инфраструктуры.

Архитектура федераций в «Dion.Чатах» построена на принципе децентрализации: каждая компания использует собственную, независимую инсталляцию платформы Dion. Это позволяет администраторам настраивать доверенные соединения с определенными партнерами или дочерними обществами, обеспечивая максимальную гибкость и безопасность. Все данные остаются внутри компании.

Такой подход отвечает потребностям крупных холдингов, финансовых групп и промышленных альянсов, где десятки самостоятельных предприятий — от головного офиса до удаленных заводов — должны оперативно координировать работу, не смешивая инфраструктуры. Например, крупный холдинг может объединить в одну федерацию работников заводов из разных регионов страны, предоставив инженерам и менеджерам возможность оперативно решать вопросы в чатах. При этом каждое предприятие продолжит использовать свою систему управления доступом и данными под локальным контролем. Масштабирование неограниченно — в федерацию можно последовательно включать новые организации по мере расширения бизнеса.

Связь между пользователями осуществляется через защищенные шлюзы, которые обеспечивают безопасный обмен информацией в рамках федерации. Это гарантирует, что критически важные бизнес-данные не покинут контролируемую инфраструктуру компании.

«Запуск федераций в «Dion.Чатах» решает ключевую задачу бизнеса — как ускорить взаимодействие внутри сложной организационной структуры, не жертвуя безопасностью и суверенитетом данных. Быстрый и защищенный обмен информацией между сотрудниками в наших федерациях напрямую влияет на скорость согласований и качество управленческих решений, позволяя бизнесу отказаться от использования небезопасных сторонних мессенджеров в пользу российских платформ», — отметил Роман Чередников, директор портфеля проектов платформы корпоративных коммуникаций Dion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

В России создадут озеро данных о мошенниках

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Беспилотные авто заблокировали движение в Сан-Франциско. Они не смогли проехать перекрестки с неработающими светофорами при отключении электричества

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Бежавшая из России Nokia причастна к гибели людей из-за инженерной халатности

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще