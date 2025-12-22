CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Когда интернет «падает», бизнес останавливается

При сбоях связи платежи могут не проходить, кассовые системы — работать нестабильно, а сотрудники — терять доступ к корпоративным сервисам. Даже кратковременные перебои в работе сети могут обернуться потерянной выручкой, срывом обязательств и ударом по репутации — особенно для компаний, где цифровые процессы работают 24/7.

Чтобы бизнес не зависел от одного канала и непредсказуемых технических сбоев, билайн бизнес предлагает гибкие интернет-решения для корпоративных клиентов, ориентированные на отказоустойчивость и непрерывность бизнес-процессов.

Если бизнес теряет связь, поможет резервный канал

Ключевая задача для бизнеса — не скорость сама по себе, а непрерывность процессов. Для этого «билайн бизнес» использует многоуровневое резервирование каналов связи.

Базовый сценарий предусматривает подключение резервного фиксированного канала, который автоматически заменяет основной при сбое.

Для компаний с повышенными требованиями к надежности доступна расширенная конфигурация с тройным резервированием:


  • основной высокоскоростной фиксированный канал;
  • резервный канал через сети 3G/LTE;
  • дополнительный резерв через мобильную сеть альтернативного оператора.


Такая архитектура позволяет сохранять работу бизнес-приложений, сервисов и корпоративной связи без остановки процессов — даже при отказе нескольких сегментов сети.

Когда «проводов» нет, а бизнес есть

Удалённые объекты, временные офисы и торговые точки часто остаются вне зоны фиксированной инфраструктуры. Для таких сценариев используется решение MultiSim (Мультисим) — услуга «под ключ», работающая через сети LTE и 3G сразу нескольких операторов.

Система автоматически переключается между каналами при ухудшении качества связи, обеспечивая стабильную передачу данных для онлайн-касс, платёжных терминалов и внутренних систем. Решение востребовано в ритейле, логистике, строительстве и на объектах с повышенными требованиями к мобильности.

Для знакомства с сервисом от билайн бизнес доступна программа Try&Buy — тестовый период до 14 дней, в течение которого компания может оценить работу решения без дополнительной платы.

Гибкие модели работы с оборудованием под задачи бизнеса

Помимо каналов связи, «билайн бизнес» предлагает инфраструктурные решения для локальных сетей и Wi-Fi. Оборудование можно не только приобрести, но и арендовать или включить в комплексное предложение — такой подход позволяет снизить стартовые затраты и гибко масштабировать сеть по мере роста бизнеса.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес»: «В современной экономике интернет стал неотъемлемой частью ежедневной работы компаний. Для бизнеса важно, чтобы сервисы и внутренние системы оставались доступными даже в нестандартных ситуациях. Поэтому всё больше внимания уделяется гибким решениям с резервированием, которые помогают поддерживать стабильную связь и сохранять доверие клиентов и партнеров. Инвестиции в надежную интернет-инфраструктуру позволяют снизить операционные риски и сосредоточиться на развитии бизнеса».

***

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

Рекламаerid:2VSb5yJyyFf

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

В России создадут озеро данных о мошенниках

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Беспилотные авто заблокировали движение в Сан-Франциско. Они не смогли проехать перекрестки с неработающими светофорами при отключении электричества

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Бежавшая из России Nokia причастна к гибели людей из-за инженерной халатности

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще