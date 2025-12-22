CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в торговле
|

«Сбер» и «Эвотор» представили кассу самообслуживания

«Сбер» и «Эвотор» представили кассу самообслуживания. Hовый флагманский продукт для розничного рынка — касса самообслуживания (КСО), созданная специально для торговых сетей. Решение разработано и произведено компанией «Эвотор» при поддержке «Сбера».

Новая КСО спроектирована с нуля под запросы российских ритейлеров и позволяет одновременно повышать уровень сервиса для покупателей и снижать нагрузку на персонал. Решение органично встраивается в существующую инфраструктуру сети, не требует кардинальной перестройки ИТ‑ландшафта, а также позволяет использовать привычное оборудование (пинпад, фискальный регистратор, тумбу, ручной сканер, весы) за счет модульной структуры. Последняя позволяет производить монтаж быстро — от 20 минут до 40 минут — и менять отдельные компоненты за 5-7 минут.

Одним из ключевых преимуществ продукта является максимальная открытость и гибкость архитектуры. Открытый API даёт ритейлерам возможность подключать собственные разработки, настраивать персонализацию сервисов, использовать большие данные и аналитику для повышения конверсии и среднего чека.

Устройство построено на современной аппаратной платформе – высокопроизводительном процессоре N100 с частотой 2,2 ГГц, оснащено качественным дисплеем 27 дюймов с поддержкой Full HD‑разрешения и встроенной 8‑мегапиксельной камерой. Конструкция и материалы корпуса рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в торговом зале: антивандальное исполнение обеспечивает надежную работу даже при высоких потоках покупателей. КСО принимает любой вид оплаты: картами, улыбкой, по «Вжух», NFC и SberPay QR.

Отдельное конкурентное преимущество нового решения — модель использования по подписке. Стоимость одного устройства может достигать 500 тыс. руб., что делает покупку не всегда доступной для ритейлеров, особенно с широкой сетью точек. Комплект по подписке включает стойку, полку с интегрированными весами, сканер, фискальный регистратор и фискальный накопитель. Также включены лицензионное ПО и сервис: доставка, монтаж, регистрация и настройка устройства, техподдержка 24/7 и обслуживание. «Сбер» предлагает гибкую арендную схему, позволяющую использовать передовые кассы самообслуживания без значительных капитальных вложений и быстрее масштабировать инновации по всей сети.

Сергей Шубочкин, директор дивизиона «Эквайринг» Сбера, сказал: «Запуск новой КСО расширяет линейку цифровых решений «Сбера» для ретейла и подтверждает роль банка как помощника в технологического развитии отрасли розничной торговли. Инновационная кассовая система помогает российским торговым сетям повышать операционную эффективность, усиливать конкурентоспособность и улучшать клиентский опыт за счёт более быстрого и удобного обслуживания».

Вячеслав Предыбайло, директор управления отраслевыми решениями «Эвотор», отметил: «При создании было важно найти компромисс между высокой производительностью, функциональностью, надежностью, современным дизайном и доступной ценой. Вызов 2026 г. — дать средним и небольшим сетям доступное решение уровня федерального бизнеса, наполненное передовыми технологиями, превратить любой магазин в место, где хочется покупать».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

В России создадут озеро данных о мошенниках

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Беспилотные авто заблокировали движение в Сан-Франциско. Они не смогли проехать перекрестки с неработающими светофорами при отключении электричества

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Бежавшая из России Nokia причастна к гибели людей из-за инженерной халатности

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще