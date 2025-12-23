CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

В России вновь заработала горячая линия Деда Мороза и его помощников

«Ростелеком Контакт-центр» при поддержке Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга запустил горячую линию главного волшебника страны и его цифровых помощников. Единственная официальная линия связи с тематическим парком «Дед Мороз» в Вологодской области открывается уже в четвертый раз. Бесплатный номер 8 800 101-10-42 будет работать до 31 декабря 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

По телефону дети могут рассказать Снегурочке о том, какие подарки они хотели бы получить на Новый год, а также оставить пожелания Деду Морозу и разгадать зимние загадки. Горячая линия стала продолжением проекта «Письмо Всероссийскому Деду Морозу из Великого Устюга», в рамках которого в более чем 100 городах России установлены фирменные ящики для писем Деду Морозу и впервые заработала функция «Написать Деду Морозу онлайн».

Цифровые помощники Деда Мороза работают круглосуточно, за первые три года работы горячей линии было обработано свыше 320 тыс. звонков от детей из всех регионов России и стран ближнего зарубежья.

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга: «Совсем скоро мы встретим Новый 2026 год — время чудес, добрых слов и заветных желаний. Каждый год в мой дом в Великом Устюге, в сказочное сердце Вологодчины, приходят тысячи писем и открыток, звонков и тёплых слов со всей страны. Вместе с моими верными помощниками — Снегурочкой и Снеговичками — мы обязательно всё прочитаем и внимательно выслушаем каждого. Я верю: если мечта искренняя, она обязательно найдёт дорогу к исполнению. Пусть этот Новый год принесёт в каждый дом радость, тепло и настоящее волшебство».

Звонки принимают голосовые роботы-помощники, разработанные «Ростелеком Контакт-центром». Они способны распознавать речь даже самых маленьких детей, понимать запросы и вести естественные диалоги. Речевая аналитика помогает оперативно обрабатывать обращения, собирать статистические данные, а также оптимизировать работу линии в пиковые нагрузки.

Александр Святец, генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра»: «Горячая линия Деда Мороза, которую мы открываем в четвертый раз, уже стала доброй новогодней традицией. Мы знаем, что дети с нетерпением ждут праздника, возможности помечтать и загадать желания. Поэтому мы с особой ответственностью относимся к подготовке, обучаем цифровых помощников, готовим сценарии и загадки. Для того, чтобы звонок стал для ребенка действительно волшебным, мы используем передовые разработки и достижения “Ростелеком Контакт-центра”: большие языковые модели, речевую аналитику и инструменты на основе искусственного интеллекта».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

В Подмосковье началось первое серийное производство базовых станций

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Власти впервые выделили ИИ в качестве угрозы кибербезопасности

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще