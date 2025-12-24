CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Билайн: малый бизнес чаще выбирал Облачную АТС для связи в 2025 году

Эксперты «билайн бизнес» проанализировали статистику подключения телеком-решений для малого бизнеса и отметили возросший интерес к интеграционным сервисам.

Специалисты сравнили данные компании за осенние бизнес-сезоны 2025 и 2024 годов и выяснили, что в сегменте малого бизнеса:


  • Число подключений Облачной АТС выросло на 22%, что говорит об осознании важности эффективных коммуникаций с клиентами
  • Спрос на интеграцию телефонии с CRM-системами* вырос на 17%, что дает бизнесу повышение эффективности организации процессов.


По мнению экспертов «билайн бизнес», такая динамика объясняется тем, что малый бизнес в России активно внедряет лучшие практики, заимствованные у крупных компаний: выстраивает работу с клиентской базой, интегрирует между собой решения, стремится к автоматизации ежедневных задач в коммуникации с клиентами, заинтересован в улучшении качества взаимодействия с ними.

Малый бизнес сталкивается с необходимостью контроля коммуникаций с клиентами. После внедрения CRM-систем возникает потребность эффективно работать с накопленными данными: предоставлять клиентам персонализированные предложения, анализировать структуру и параметры клиентской базы.

Руслан Ахлебининский, директор департамента корпоративных решений и сервисов компании «Вымпелком»: «Сегодня мы видим, что автоматизация бизнес-процессов перестала быть привилегией крупного бизнеса. Технологии, которые раньше были сложны и дороги, сегодня позволяют даже небольшой команде действовать гибко, быстро адаптироваться и экономить ресурсы для стратегического развития. Интеграция Облачной АТС с CRM позволяет предпринимателям видеть полную картину коммуникаций и принимать эффективные решения на основе полученных точных и полных данных».

По мнению аналитиков «билайн бизнес», в ближайшее время интерес малого бизнеса к виртуальным АТС и интеграционным возможностям будет только расти.

Ранее Билайн отмечал, что на фоне активного роста малого предпринимательства компании все чаще обращаются к цифровым инструментам, которые автоматизируют процессы и помогают выстраивать работу с клиентами.

Малый бизнес и самозанятые сегодня формируют значительную долю предпринимательской среды России: на них приходится около 95% всех коммерческих организаций в стране (данные ФНС и Росстата).

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

Рекламаerid:2VSb5xaCkyX

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

В России разработан «умный» сканер выбоин на дорогах

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Власти хотят наказывать интернет-провайдеров за беспорядок в подъездах

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Россия под атакой. Хакеры поменяли стиль и нацелились на уничтожение ИТ-инфраструктуры страны

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще