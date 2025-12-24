CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В зеленых зонах Орска выросла скорость мобильного интернета

Посетителям парков второго по численности города Оренбургской области стал доступен высокоскоростной мобильный интернет «МегаФона». Сейчас они могут слушать музыку и аудиокниги, совершать видеозвонки и делиться впечатлениями от прогулок на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора расширили покрытие вблизи Центрального парка культуры и отдыха им. В.П. Поляничко — одной из крупнейших зеленых зон города площадью более 10 гектаров, где находятся аттракционы и регулярно проводятся культурные мероприятия. Кроме того, дополнительное телеком-оборудование теперь обслуживает Бульвар им. В.А. Сорокина, также предназначенный для отдыха и прогулок горожан.

Технические специалисты задействовали в этих локациях сразу средний и высокий диапазоны частот, что дает оптимальную емкость и быструю скорость загрузки. Улучшенное качество связи также стало доступно в окрестных жилых кварталах, включая учебные заведения, магазины и аптеки.

«Орск входит в тройку городов области по потреблению мобильного интернета на человека. Сейчас одному абоненту здесь в среднем необходимо порядка 32 ГБ в месяц. Видя такую нагрузку на сеть, мы последовательно усиливаем инфраструктуру связи и только в этом году запустили около 20 базовых станций. А работы в окрестностях парков были особенно важны в период перед новогодними каникулами», — отметил директор «МегаФона» в Оренбургской области Евгений Белый.

