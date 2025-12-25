CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Телеком
|

Александр Демчук станет директором по стратегическим коммуникациям и развитию бренда МегаФона

С 12 января 2026 года должность директора по стратегическим коммуникациям и развитию бренда МегаФона займет Александр Демчук с подчинением генеральному директору компании Хачатуру Помбухчану.

В этой роли Александр будет отвечать за управление репутацией компании, развитием стратегии работы с цифровыми каналами и средствами массовой информации и усилением позиций бренда ведущего телеком-оператора страны.

Александр Демчук окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и начинал свою карьеру корреспондентом в деловых СМИ. Последние 15 лет он возглавляет департаменты корпоративных и маркетинговых коммуникаций в компаниях потребительского рынка и технологического сектора, отвечая за управление репутацией и рыночное позиционирование.

martynov.jpg

МегаФон
Александр Демчук

На новой для себя позиции Александр сменит Елену Мартынову, которая покидает МегаФон, чтобы заняться операционным управлением и развитием проектов в области финтеха и искусственного интеллекта.

Елена Мартынова признанный эксперт в области репутационного управления, маркетинга и развития бизнеса. Более двадцати лет занимает ключевые позиции в топ-менеджменте крупнейших технологических и инвестиционных структур, формируя стратегию бренда, публичное позиционирование и архитектуру влияния компаний и их лидеров. Многократный лауреат ведущих отраслевых премий, включая «Топ-1000 менеджеров» и «Медиа-менеджер». Руководила проектами, отмеченными Cannes Lions, Effie и IPRA. Выпускница Stanford Graduate School of Business и МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Я с глубокой признательностью и уважением отношусь к вкладу Елены в развитие бренда МегаФона. Ее профессионализм, стратегическое видение и способность создавать сильные репутационные решения значимо усилили позиции компании. Я благодарю Елену за годы совместной работы и желаю ей масштабных достижений и успехов в новых проектах. Уверен, что Александр продолжит движение вперед, заданное Еленой и ее ярким и динамичным лидерским стилем», — прокомментировал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

«Работа в МегаФоне стала значимым и по-настоящему продуктивным этапом моего профессионального пути. Я благодарна компании за возможность реализовывать масштабные и интересные задачи и горжусь результатами, которых мы достигли вместе. Годы в телеком-операторе номер один усилили мой интерес к новым технологиям, развитию которых я намерена посвятить следующий этап своей карьеры», — говорит Елена Мартынова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Смогут ли базовые станции российского производства заменить оборудование ушедших вендоров?

Пользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писем

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Правительство России одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россиянам разрешат сообщать о мошенниках на «Госуслугах», а сайты будут оперативно блокировать

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

В России создадут суверенный процессор для отечественных базовых станций. Потребуется всего два года

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще