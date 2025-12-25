CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Связь для жизни: в Рыбном усилили LTE в жилых кварталах и зонах отдыха

В городе Рыбное Рязанской области улучшили качество мобильной связи и интернета. Инженеры «МегаФона» запустили новые объекты сети со средне- и высокочастотными сигналами. Обновление затронуло жилые дома, социальные учреждения и парк «Дубянка» — одно из самых популярных мест отдыха у горожан. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

После модернизации сеть стала стабильнее и быстрее в местах повседневной активности жителей. В парке удобнее делиться фото и видео, пользоваться онлайн-сервисами, а в жилых кварталах — смотреть видео, работать и учиться дистанционно.

Новые базовые станции работают сразу в нескольких диапазонах. Такое решение позволяет равномерно распределять нагрузку на сеть и сохранять высокое качество связи даже в часы пик — как на улице, так и внутри зданий.

«Мы усилили сеть именно там, где она напрямую влияет на комфорт людей — во дворах, парке и рядом с социальными объектами. Для жителей Рыбного это означает более стабильный интернет и уверенную связь каждый день — дома, на прогулке и по дороге по делам», — отметила директор «МегаФона» в Рязанской области Людмила Калашникова.

Рыбное — один из старейших населенных пунктов Рязанской области с богатой историей и живой городской средой. Основанный в XVII веке как крупный торговый и ремесленный центр на пути к реке Оке, сегодня город остается привлекательным для семей и молодых специалистов, сочетая размеренный ритм жизни с близостью к областному центру. Развитие инфраструктуры, включая современные телеком-услуги, помогает Рыбному сохранять его уникальный облик и создавать комфорт для жителей всех возрастов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Смогут ли базовые станции российского производства заменить оборудование ушедших вендоров?

Пользователям Gmail разрешили менять адрес электронной почты без потери писем

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Правительство России одобрило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Россиянам разрешат сообщать о мошенниках на «Госуслугах», а сайты будут оперативно блокировать

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

В России создадут суверенный процессор для отечественных базовых станций. Потребуется всего два года

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще