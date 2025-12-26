Билайн открыл бесплатный доступ к нейросетям для пользователей всех операторов

Билайн предоставил бесплатный доступ к ведущим генеративным нейросетям не только своим клиентам, но и пользователям всех операторов сотовой связи. Это первый подобный сервис от телеком-оператора в России, открытый для широкой аудитории.

Теперь воспользоваться ведущими международными нейросетями без VPN (ВПН) может каждый — с компьютера или через Mini App (мини-приложение) в Телеграме «нейрочат билайн x daisy» (18+). Это витрина искусственного интеллекта нового поколения, объединяющая наиболее востребованные сценарии (ИИ-фотошоп, работа с документами, картинками, «умный» поиск и т.д.) и возможности одних из крупнейших нейросетей: ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, Grok, Runway, Flux, Suno, Veo 3 и др.

Всем клиентам сервиса «нейрочат билайн Х daisy», вне зависимости от используемого оператора связи, доступен пакет free (бесплатный). Он включает в себя минимальный набор нейросетей и 300 токенов, которые можно тратить на запросы к ИИ. Например, 1 запрос к DeepSeek-чат стоит 3 токена, а к GPT-5-нано — 1 токен. В свою очередь пользователи Билайна могут выбрать расширенные пакеты — стандартный, продвинутый или премиальный. Они включают в себя от 1500 до 8000 токенов и больше сценариев и нейросетей. Стоимость таких пакетов варьируется от 300 до 1500 рублей в месяц.

«Мы видим, как ИИ становится частью повседневности: помогает в работе, учёбе, творчестве. С запуском «нейрочата билайн x daisy» мы делаем эти технологии доступными всем — просто, удобно и без лишних барьеров. Это логичное продолжение нашей стратегии по созданию цифровых сервисов, которые действительно решают задачи клиента», — отметил Олег Решетин, заместитель генерального директора Билайна.

«Нейрочат билайн x daisy» разработан в рамках стратегического партнерства с red_mad_robot. Интеграция Daisy стала продолжением курса компании на развитие диджитального клиентского опыта: Билайн последовательно расширяет экосистему цифровых сервисов, чтобы создавать для абонентов дополнительную ценность — в том числе за пределами классического телеком-бизнеса.

