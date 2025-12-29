МТС предлагает нижегородцам поздравить близких новогодними ИИ-открытками

МТС поможет поздравить близких и друзей с Новым годом открыткой, созданной при помощи искусственного интеллекта (ИИ), а еще получить подарки и спецпредложения от МТС. Используя технологию Big Data, компания предложит отправителям и получателям открыток персонализированные предложения, в том числе подписки на онлайн-кинотеатры, сервисы линейки VoiceTech, скидки на услуги связи, пакеты минут и гигабайт и другие бонусы.

Чтобы создать ИИ-открытку, пользователю нужно перейти на сайт проекта, загрузить фото получателя, выбрать стиль изображения для генерации (аниме, видеоигры, зимняя сказка и другие) и фон. ИИ обработает фото в выбранной стилистике и напишет текст. Затем пользователю останется отправить получателю ссылку на открытку.

Если отправитель и/или получатель открытки являются абонентами МТС, они получат персональные предложения. Технологии Big Data МТС благодаря обезличенному анализу предпочтений абонентов позволят подобрать для каждого наиболее подходящий подарок: пакеты минут и гигабайт, скидки на связь, популярные онлайн-кинотеатры, промокоды на сервис облачного гейминга Fog Play, специальные предложения для сервисов линейки VoiceTech: интеллектуальная запись звонков, «Защитник» и т.д. Если отправитель и/или получатель открытки не являются абонентами МТС, им будет предложен переход на новогодний тариф «МТС Red» с безлимитным интернетом, скидками на VoiceTech-решения, а также пакетом в 1 тыс. минут и SMS.