CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

МТС предлагает нижегородцам поздравить близких новогодними ИИ-открытками

МТС поможет поздравить близких и друзей с Новым годом открыткой, созданной при помощи искусственного интеллекта (ИИ), а еще получить подарки и спецпредложения от МТС. Используя технологию Big Data, компания предложит отправителям и получателям открыток персонализированные предложения, в том числе подписки на онлайн-кинотеатры, сервисы линейки VoiceTech, скидки на услуги связи, пакеты минут и гигабайт и другие бонусы.

Чтобы создать ИИ-открытку, пользователю нужно перейти на сайт проекта, загрузить фото получателя, выбрать стиль изображения для генерации (аниме, видеоигры, зимняя сказка и другие) и фон. ИИ обработает фото в выбранной стилистике и напишет текст. Затем пользователю останется отправить получателю ссылку на открытку.

Если отправитель и/или получатель открытки являются абонентами МТС, они получат персональные предложения. Технологии Big Data МТС благодаря обезличенному анализу предпочтений абонентов позволят подобрать для каждого наиболее подходящий подарок: пакеты минут и гигабайт, скидки на связь, популярные онлайн-кинотеатры, промокоды на сервис облачного гейминга Fog Play, специальные предложения для сервисов линейки VoiceTech: интеллектуальная запись звонков, «Защитник» и т.д. Если отправитель и/или получатель открытки не являются абонентами МТС, им будет предложен переход на новогодний тариф «МТС Red» с безлимитным интернетом, скидками на VoiceTech-решения, а также пакетом в 1 тыс. минут и SMS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

Wi-Fi 8 будет разочарованием. Высоких скоростей можно не ждать

Смогут ли базовые станции российского производства заменить оборудование ушедших вендоров?

В Подмосковье ИИ начал следить за состоянием фонарей, дорог и строек

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Власти хотят наказывать лишением свободы за «серый» майнинг с большим ущербом

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще