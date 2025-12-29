CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура
|

ЦОД «Научный центр «Большая цифра – Один» получил статус Tier IV Certification of Design Documents

ООО «Научный центр «Большая цифра» объявило о получении центром обработки данных «Научный центр «Большая цифра – Один» (Москва) статуса Tier IV Certification of Design Documents (TCDD) от организации Uptime Institute — высшей категории сертификации проектной документации для дата-центров по международному стандарту Tier Standard.

Присвоение статуса Tier IV Certification of Design Documents подтверждает полное соответствие проектных решений требованиям высшего уровня отказоустойчивости по стандарту Uptime Institute и готовность инфраструктуры обеспечивать бесперебойную работу при отказах оборудования и систем. Об этом CNews сообщили представители ООО «Научный центр «Большая цифра».

Следующим шагом развития проекта станет получение статуса Tier IV Certification of Constructed Facility (TCCF), что отражает стратегический курс компании на контроль каждого этапа создания цифровой инфраструктуры мирового уровня.

По словам технического директора Научного центра «Большая цифра» Александра Никитина, получение сертификата стало результатом многомесячной совместной работы команды проекта и экспертов Uptime Institute.

«Реализация проекта в условиях высокой плотности застройки и необходимости обеспечения отказоустойчивости на ограниченной площадке потребовала применения сложных инженерных решений и максимальной точности проектирования. Сертификат подтверждает, что российские специалисты способны разрабатывать инфраструктурные решения мирового уровня», — отметил Александр Никитин.

В рамках проекта компания вводит в эксплуатацию один из крупнейших в России центров обработки данных уровня Tier IV, спроектированный «с нуля» в едином комплексе: дата-центр на 4200 стоек и энергоцентр с резервируемой мощностью 49 МВт — все в одном здании. Реализация проекта фактически удваивает установленную емкость коммерческих ЦОД уровня Tier IV в стране и дополнительно укрепляет позиции Москвы как ключевого цифрового хаба региона.

По ряду параметров ЦОД «Большая цифра – Один» превосходит требования стандарта Tier IV, обеспечивая полную непрерывность предоставляемых сервисов, включая периоды проведения регламентных работ и одновременно возможные отказы отдельных систем.

«Инфраструктура спроектирована таким образом, чтобы любые события — от отказа отдельных компонентов до выполнения планового обслуживания — не влияли на работу бизнес‑критичных сервисов клиентов. Сертификация Uptime Institute стала для нас детализированной проверкой качества проектных решений, а ее успешное прохождение подтвердило устойчивость и зрелость выбранной архитектуры», — отметил Николай Сабинин, советник генерального директора по ИТ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Wi-Fi 8 будет разочарованием. Высоких скоростей можно не ждать

Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации

В Подмосковье ИИ начал следить за состоянием фонарей, дорог и строек

Смогут ли базовые станции российского производства заменить оборудование ушедших вендоров?

Власти хотят наказывать лишением свободы за «серый» майнинг с большим ущербом

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще