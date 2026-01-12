CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» расширил покрытие в Чечне

В 2026 г. технические специалисты «МегаФона» усилили покрытие в нескольких населенных пунктах Чечни. Работа не останавливалась даже во время зимних каникул.

Положительные изменения почувствовали жители городов Грозного и Шелковская, сел Зандак, Герменчук, Беркат-Юрт, поселка Чири-Юрт. Инженеры компании модернизировали телеком-оборудование, благодаря чему увеличилась территория пользования мобильного интернета в жилых и промышленных зонах.

Дополнительное подключение средних и высоких диапазонов частот в этом году расширило площадь покрытия сети, усилило качество голосовой связи и передачи данных.

«В 2025 г. мы провели работы в каждом районе республики, обеспечив связью и мобильным интернетом абонентов не только в крупных городах, но и в отдаленных селениях, в том числе, горных. В 2026 продолжаем расширять покрытие для эффективного использования клиентами всех цифровых сервисов», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

